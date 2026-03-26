El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel asesinaron a Alireza Tangsiri, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ligado al cierre del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el gobierno israelí, el alto mando militar habría muerto junto con otros oficiales navales iraníes durante un ataque ejecutado la noche anterior.

Netanyahu afirma muerte de Alireza Tangsiri y lo vincula con el cierre del estrecho de Ormuz

A través de redes sociales, Benjamín Netanyahu afirmó que Israel continuará atacando “con contundencia” los objetivos del régimen iraní.

En ese contexto aseguró que Alireza Tangsiri, comandante de la Armada iraní, fue abatido durante una operación militar.

El primer ministro acusó al comandante iraní de tener “las manos manchadas de sangre” y de haber liderado el cierre del estrecho de Ormuz, uno de los puntos marítimos más importantes para el tránsito mundial de petróleo.

Según Netanyahu, esta vía estratégica fue bloqueada por Irán como respuesta a ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

“Anoche eliminamos al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica. Este hombre tenía mucha sangre en sus manos; además, fue él quien lideró el cierre del estrecho de Ormuz” Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel

Prime Minister Netanyahu:



"We continue to forcefully strike the targets of the Iranian terrorist regime.



Last night, we eliminated the Commander of the IRGC Navy. This man had a great deal of blood on his hands; he was also the one who led the closure of the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/XZPXK4ivXt — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 26, 2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel también señalaron a Alireza Tangsiri como responsable de diversos ataques contra buques petroleros y embarcaciones comerciales en la región, lo que habría puesto en riesgo la navegación y el comercio internacional en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, las autoridades israelíes indicaron que esta operación es un ejemplo de la estrecha cooperación que mantienen con Estados Unidos.

Por su parte, Irán no ha confirmado oficialmente la muerte de Alireza Tangsiri ni la de otros mandos militares que presuntamente habrían fallecido durante el ataque.

Así habría muerto Alireza Tangsiri, comandante iraní ligado al estrecho de Ormuz, según reportes

De acuerdo con reportes extraoficiales, Alireza Tangsiri murió durante un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, ubicada al sur de Irán.

Los informes señalan que el comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica se encontraba en un edificio junto con otros militares cuando se produjo el bombardeo.

Tras el impacto del ataque aéreo, el inmueble colapsó, lo que habría provocado la muerte de Tangsiri y de otros miembros de la fuerza naval iraní.

Hasta el momento tampoco se han confirmado las identidades ni el número de militares iraníes que habrían muerto en el mismo ataque.