El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra Irán a través de su red social Truth, en donde aseguró que su gobierno podría escalar el conflicto si no se reabre el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

En su mensaje, Trump afirmó que Estados Unidos mantiene “conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable” para poner fin a sus operaciones militares en territorio iraní, destacando que se han logrado “grandes avances”, pero exigió la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Si por alguna razón no se llega a un acuerdo pronto, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!)”. Donald Trump

Donald Trump amenaza con represalias “totales”

Donald Trump subrayó a través de su red social Truth con represalias contra Irán de no abrir el estrecho de Ormuz, asegurando que estas acciones serían en represalia por lo que calificó como décadas de violencia por parte del gobierno iraní.

“Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de ‘Reinado del Terror’ del antiguo régimen”. Donald Trump

La mención a la isla de Kharg por parte del mandatario de Estados Unidos, es por ser la principal terminal petrolera iraní y una infraestructura energética estratégica, lo que marca una de las amenazas más directas contra el país de medio oriente.

Cabe mencionar que el estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde circula una gran parte del petróleo global, por lo que cualquier bloqueo o conflicto en la zona tiene impacto inmediato en los mercados energéticos y la seguridad internacional.

Hasta el momento, el gobierno de Irán no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de Donald Trump, mientras crece la preocupación por una posible escalada militar en la región.