La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alerta sobre crisis de fertilizantes y seguridad alimentaria por cierre de Ormuz.

No solo la industria energética, sino que el sector agrícola también está afectado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, implementado por Irán desde el pasado 28 de febrero.

Alerta ONU sobre crisis de fertilizantes y seguridad alimentaria por cierre de Ormuz

La pausa en el transporte de fertilizantes y materias primas por el cierre de Ormuz puede elevar el riesgo para la seguridad alimentaria del mundo.

Así lo establece un análisis de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La cadena de elaboración de fertilizantes nitrogenados y fosfatado está afectada por lo que sucede con el estrecho de Ormuz, que fue cerrado por Irán.

Estrecho de Ormuz (Especial)

De acuerdo con la ONU, los países del Golfo representan el 13% de las exportaciones mundiales de nitrógeno y el 9% los nutrientes fosfatados.

El escenario se pone peor, si se toma en cuenta que por el estrecho de Ormuz también circulan importantes volúmenes de gas natural licuado, materia prima para producir fertilizantes nitrogenados como:

Urea

Amoniaco

Las naciones que más dependen de las importaciones provenientes del Golfo Pérsico son las de la región Asia Pacífico y África como:

Sudán: 54%

Sri Lanka: 36%

Australia: 32%

En ese contexto, la ONU señala que los altos costos de la energía, fertilizantes y transporte aumentan los riegos para producir alimentos, su suministro y sus precios.

Poniendo sobre la mesa, lo estratégico que es el estrecho de Ormuz y la crisis que ha desatado el conflicto bélico de Irán con Estados Unidos e Israel.