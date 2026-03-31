Irán busca cobrar peaje por tránsito en el estrecho de Ormuz, zona por donde circula el 20% de petróleo del mundo.

La disputa por el estrecho de Ormuz continúa, por lo que Irán ha tomado decisiones drásticas.

Busca Irán cobrar peaje por tránsito en el estrecho de Ormuz

Hoy lunes 30 de marzo, Alí Nikzad, vicepresidente del parlamento en Irán, anunció el proyecto “Ley de acción estratégica para la paz y el desarrollo sostenible de la región del golfo Pérsico”.

Se trata de un plan en el que Irán busca cobrar peaje por tránsito en el estrecho de Ormuz, el cual se discutirá con carácter de urgencia.

Estrecho de Ormuz (Kamran Jebreili / AP)

De acuerdo con Alireza Salimi, miembro de la Mesa Directiva del parlamento iraní, el proyecto tiene cuatro partes:

Seguridad marítima

Cobro de tasas por contaminación ambiental

Cobro por servicios de practicaje

Creación de un fondo para el desarrollo regional

El objetivo de la iniciativa es que se reconozca legalmente la soberanía y supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz , además de generar una fuente de ingresos para Irán.

Los peajes rondarían los 2 millones de dólares por cada tránsito, de acuerdo con algunos reportes.

La propuesta del parlamento nace en medio del conflicto que viven Irán con Estados Unidos e Israel.

El estrecho de Ormuz está cerrado desde el pasado 28 de febrero, lo que ha provocado una alza en el precio del petróleo y amenazas de Donald Trump.

Sin embargo, el gobierno iraní ha permitido el paso de naciones aliadas como:

Tailandia

India