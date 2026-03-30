Donald Trump asegura que Irán enviará buques petroleros por el estrecho de Ormuz como “muestra de respeto”.

El domingo 29 de marzo, Donald Trump aseguró que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros por el estrecho de Ormuz a partir del lunes 30 de marzo.

Trump dice que Irán enviará buques petroleros por el estrecho de Ormuz

Durante un encuentro con medios en el avión presidencial, Donald Trump dice que Irán aceptó permitir el acceso de buques petroleros durante la mañana del lunes 30 de marzo como “muestra de respeto y un regalo”.

Donald Trump insiste que las negociaciones con Irán van por buen camino y que llegará a un acuerdo con Estados Unidos muy pronto.

Trump afirma que Maduro enfrenta solo parte de sus delitos y anticipa más juicios (Alex Brandon / AP)

Sin embargo, el discurso de Donald Trump está en medio del aumento de presencia militar de Estados Unidos en Irán, donde recientemente hubo un despliegue de 50 mil efectivos.

Trascendió que el Pentágono para una incursión terrestre en Irán, lo cual ha desatado respuesta del gobierno de este país.

Donald Trump admite que se quiere apropiar del petróleo de Irán

Durante una entrevista con el portal Financial Times, Donald Trump admitió que quiere apropiarse del petróleo de Irán y podría buscar el control del centro de exportación de la isla Kharg.

“Nos han dado, creo por respeto, 20 petroleros, enormes petroleros que atravesarán el estrecho de Ormuz”, aseguró Donald Trump.

Por otro lado, Donald Trump asegura que Irán tuvo un cambio de régimen en la república islámica y el conflicto con Estados Unidos e Israel podría parar en los siguientes días.

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro, pero ya hemos tenido un cambio de régimen”, aseguró Donald Trump.