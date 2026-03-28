El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una nueva polémica al llamar “estrecho de Trump” a Ormuz.

Fue durante un evento desde Miami, Florida en donde Donald Trump se refirió así al estrecho de Ormuz, tras asegurar que Estados Unidos ya se encuentra negociando para reabrir este importante corredor marítimo.

Donald Trump llama “estrecho de Trump” a Ormuz; asegura que con él no hay accidentes

Fiel a su característico estilo, Trump no perdió la oportunidad este viernes 27 de marzo para lanzar una nueva polémica al hablar acerca del estrecho de Ormuz.

Según afirmó durante una conferencia en Miami, Florida, su gobierno se encuentra llevando a cabo las negociaciones necesarias para que este corredor marítimo, vital para el paso de petróleo y gas a nivel mundial, sea reabierto lo más pronto posible.

No obstante, al hablar del tema ironizó y aseveró que Irán “debe reabrir el estrecho de Trump”, colocando así su apellido en lugar del nombre del lugar.

Irán amenaza con bloquear petróleo hacia Estados Unidos e Israel en el estrecho de Ormuz (Kamran Jebreili / AP)

Acto seguido, Donald Trump pidió disculpas “por su terrible error”, aunque su mensaje se tomó como un claro mensaje al gobierno de Irán.

Posteriormente, Trump aseveró que tras su error, las “fake news” lo señalarían por lo que dijo “accidentalmente”, señalando que con él no hay accidentes, o al menos no muchos.

Con esto, el presidente insistió en que Estados Unidos sostiene negociaciones para alcanzar un alto al fuego con Irán, pese a que voceros del país islámico aseguran de manera oficial que no existe diálogo alguno con la administración de Trump.