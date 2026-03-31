El presidente de Estados Unidos, Donald Trump lanzó un mensaje a las naciones sobre alza del petróleo por el cierre de Ormuz en medio de las tensiones de la guerra de Medio Oriente, apuntando: si lo quieren “Tómenlo. ¡Vayan a conseguir su propio petróleo!”

Pues Trump dijo que Estados Unidos ya no está dispuesto a ayudarlos en la lucha, tras el rechazó que ha obtenido de las naciones ante la guerra en contra de Irán, e incluso hasta les dio la opción de comprarles combustible, pues a ellos les sobra.

Trump incita a las naciones a tomar el petróleo por sí mismos o comprarle ante el alza por cierre de Ormuz

A través de Truth Social, el presidente Trump reclamó a los naciones a “tomar” el petróleo por sí mismos ante el alza del precio por el cierre del estrecho de Ormuz, pues Estados Unidos ya no será quien lo ayude.

Esto tras el rechazó y falta de apoyo que Trump ha tenido por la guerra que lideran en contra de Irán en Medio Oriente, así como el mandatario estadounidense también les sugirió que podrían comprar petróleo a Estados Unidos, pues les sobra, pero donde ya no ayudar a obtenerlo, pues deberán “tomarlo”.

“Todos esos países que no pueden obtener combustible para aviones debido al Estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, tengo una sugerencia para ustedes: Número 1, compren a los EE. UU., tenemos de sobra, y Número 2, reúnan algo de valentía tardía, vayan al Estrecho y simplemente TÓMENLO. Tendrán que empezar a aprender a luchar por sí mismos, los Estados Unidos ya no estarán allí para ayudarlos, al igual que ustedes no estuvieron allí para nosotros. Irán ha sido, esencialmente, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a conseguir su propio petróleo!”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

“Tómenlo”: Trump pide actuar ante alza del petróleo por cierre de Ormuz (Especial)

Nueva alza del petróleo por cierre de Estrecho de Ormuz

El mensaje de Trump, llega luego de una nueva alza en el precio del petróleo por el cierre de Ormuz, con un histórico que no se había visto desde 2022.

Luego de que los precios cerraron este lunes por encima de los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022 con el Brent que subió 21 centavos, lo que es un 0.2%, a 112.78 dólares el barril.

Asimismo, durante la sesión el Brent subió más todavía con 4 dólares, hasta un máximo de 116.89 dólares. Mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganaron 3.24 dólares, o 3.25%, a 102.88 dólares, su nivel más alto desde julio de 2022.

Ya al cierre de las operaciones, el Brent tuvo una caída del 3.23% a 105.28 dólares y el WTI perdía 1.81% a 101.02 dólares.