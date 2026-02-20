Donald Trump no está muy contento con Barack Obama, luego que este diera información sobre los aliens en un podcast, algo que se considera clasificado.

Para Donald Trump, Barack Obama cometió un error y una imprudencia, pues se supone que ningún mandatario puede hacer eso.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Especial)

Donald Trump señala que Barack Obama no puede hablar sobre aliens pues es información clasificada

En una serie de preguntas y respuestas dadas este jueves 19 de febrero, Donald Trump acusó a Barack Obama de dar información clasificada sobre los aliens.

Donald Trump afirmó que Barack Obama no debería de dar detalles sobre los aliens, pues es uno de los temas que los presidentes de Estados Unidos no pueden hablar.

Además, señaló que él no sabe si los extraterrestres son reales o no, solo que no se puede hablar de eso porque es clasificado y se supone que no deben dar ese tipo de datos al público.

Incluso mencionó que él (Donald Trump) no puede desclasificar información, pues se metería en muchos problemas. Esto cuando le sugirieron hacerlo.

Donald Trump y Barack Obama (AFP)

¿Qué dijo Barack Obama sobre los aliens que molestó a Donald Trump?

En una entrevista para el podcast de Brian Tyler Cohen, Barack Obama dijo que los aliens existen, pero que él nunca los ha visto, cosa que molestó a Donald Trump.

Para el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama no debió de confirmar la existencia de los aliens, al ser información clasificada del gobierno.

Pero no solo eso, el expresidente también mencionó que no hay instalaciones secretas en el Área 51, a menos de que haya una conspiración que incluso se oculte al mandatario del país.

Posteriormente, Obama matizó su respuesta señalando que el universo es tan grande que es posible que allá extraterrestres, aunque estos no han hecho contacto con los humanos.