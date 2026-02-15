Barack Obama habla de vida extraterrestre y del Área 51; esto fue lo que dijo.

En el podcast de Bryan Tyler Cohen, Barack Obama dio su opinión sobre varios temas, incluidos los “aliens”.

Barack Obama sorprendió con sus declaraciones sobre la vida extraterrestre y del Área 51, base militar ubicada en Nevada, en los Estados Unidos.

Ante la pregunta directa sobre si los aliens eran reales, Obama afirmó que sí lo eran.

Incluso el ex presidente de Estados Unidos mencionó que no se encuentran en el Área 51 como popularmente se ha especulado.

“Son reales. Pero no los he visto. No están en el Área 51. No hay ninguna instalación subterránea, a menos que haya una conspiración enorme y se la hayan ocultado al presidente de Estados Unidos." Barack Obama

Para Barack Obama el tema de la vida extraterrestre era fundamental que hasta aseguró entre risas a Bryan Tyler Cohen que eso fue lo primero que preguntó al convertirse en presidente.

Cabe señalar que no es la primera vez que Barack Obama habla de la existencia de aliens.

En 2021, Obama hizo una confesión sobre ese mismo tema en el programa de James Corden.

De acuerdo con Barack Obama decidió preguntar directamente al gobierno estadounidense si había alienígenas o algún contacto con vida extraterrestre, pero la respuesta fue negativa.

“La verdad es que cuando llegué a la oficina, pregunté ‘¿Hay un laboratorio alguna parte donde estemos manteniendo en suspensión a los especímenes alienígenas?’ Hicieron un poco de investigación y la respuesta fue no.” Barack Obama

Sin embargo, Barack Obama dijo en su charla con James Corden que existían datos y grabaciones de fenómenos que no han podido explicar o ser identificados.

“Pero lo que es cierto, y lo digo muy en serio, es que hay videos y grabaciones de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son. No podemos explicar cómo se mueven, su trayectoria, no tienen un patrón que se explique fácilmente. Así que creo que aún hay gente que se toma en serio las investigaciones y tratan de averiguar qué son." Barack Obama