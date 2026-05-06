En entrevista con Stephen Colbert, el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama volvió a hablar sobre el tema OVNI y su rechazo a las teorías de su existencia.

A lo que Obama argumentó que de existir los OVNIs ya habría pruebas reales, pues en su experiencia como ex presidente “el gobierno es terrible para guardar secretos”.

Asimismo, Obama sorprendió al decir que sería un buen emisario para el primer contacto OVNI, si es que existieran los extraterrestre.

“El gobierno es terrible para guardar secretos” y ya habría pruebas OVNIs, asegura Barack Obama

Obama se dijo seguro al afirmar que de haber OVNIs ya habría pruebas pues en su experiencia como ex presidente: “el gobierno es terrible para guardar secretos”, incluidos los de los extraterrestres.

Pues de tener algún OVNI o extraterrestre el gobierno, alguien ya se habría tomado una selfie y difundido su existencia.

“Una de las cosas que aprendes como presidente es que el gobierno es terrible para guardar secretos. Esta idea de las teorías de conspiración -- si hubiera alienígenas o naves espaciales bajo el control del gobierno de Estados Unidos de las que supiéramos, que hubiéramos visto, fotografiado, te prometo que algún tipo vigilando la instalación habría tomado una selfie con uno de los alienígenas y envía a su novia.” Barack Obama

Declaración con la que Obama vuelve a expresar su rechazo a la existencia de OVNIs y la vida extraterrestre así como a las teorías de conspiración, tras causar polémica en febrero de 2026 tras declarar “son reales, pero no los he visto”.

Obama se apunta a ser el emisario para el contacto extraterrestre

Pese a rechazar las teorías sobre OVNIs, Obama se apuntó a ser el emisario para el contacto extraterrestre.

Pues al preguntarle sobre si le gustaría que existieran los extraterrestres, Obama respondió con un sí, a lo que dijo que sería un buen emisario para el primer contacto, pues tiene experiencia democrática, además de que “soy amigable, por lo que creó que haría un buen trabajo”.