Tras las declaraciones de Barack Obama sobre la existencia de extraterrestres y la desclasificación de archivos por parte de Donald Trump, el Área 51 ha vuelto a ser tema de conversación.

Desde la década de los 50’s el Área 51 de Estados Unidos ha sido objeto de toda clase de historias, la mayoría de estas ligadas a la existencia de ovnis y extraterrestres.

¿Qué es el Área 51?

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el Área 51 no es más que un campo de pruebas y entrenamiento de la Fuerza Aérea de aquél país.

La famosa Área 51, en el estado de Nevada. (Google Maps)

El Área 51 se encuentra en la región sur del Estado de Nevada, a unos 133 kilómetros de Las Vegas, en medio del desierto, contando con una extensión de 100 kilómetros cuadrados.

Sus operaciones se limitan a investigación y prueba de diversos proyectos del Ejército de Estados Unidos, incluyendo el famoso U-2.

El cual fue un avión espía desarrollado por Estados Unidos en la Guerra Fría, cuya misión era entrar en el espacio aéreo de la URSS para monitorear los movimientos de los soviéticos.

En general todos los proyectos reconocidos por Estados Unidos en el Área 51 involucran aviones de combate o espías, los cuales datan desde la décadas de los 50’s.

El Área 51 es motivo de teoría de conspiración de extraterrestres

Sin embargo, el Área 51 es más conocida por ser una supuesta base secreta donde se almacena toda la información, así como evidencia del contacto extraterrestre.

Esto se debe en gran parte a que el mismo gobierno de Estados Unidos no reconoció la existencia del Área 51 hasta el Siglo XXI, a pesar de que era un secreto a voces.

De hecho, la existencia de esta base se hizo muy famosa a finales de la década de los 90’s, debido a la película de Día de la Independencia.

A lo largo de más de 50 años, el Área 51 ha estado envuelta en diversos misterios, siendo el más conocido el “Choque de Roswell”.

Supuestamente en la década de los 50’s un ovni se estrelló en el desierto de Nuevo México, cerca del pueblo de Roswell; esta nave fue llevada al Área 51 donde permanece hasta el día de hoy.

En 2019 se trató de hacer un asalto, organizado por fans de la ciencia ficción, ufólogos y conspiracionistas, aunque al final solo un pequeño grupo se reunió de manera pacífica fuera del perímetro.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos ha negado que el Área 51 albergue extraterrestres y ovnis, así como cualquier clase de instalaciones subterraneas secretas.