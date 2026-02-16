Barack Obama dice que hay posibilidades de que existan extraterrestres, pero no hay posibilidad de que haya contacto: “no es probable que nos hayan visitado”.

El expresidente de Estados Unidos expresó que cree en la existencia de los extraterrestres, aunque no hay evidencia de que hayan hecho contacto con la tierra.

Obama habla de la posibilidad de que existan extraterrestres

Barack Obama estuvo en el podcast de Brian Tyler Cohen y fue cuestionado si creía que los extraterrestres eran reales.

La respuesta de Barack Obama fue: “Son reales, pero yo no los he visto”.

Obama asegura que no hay extraterrestres en la base de la Fuerza Aérea de Nevada, conocida como Área 51.

BREAKING: @BarackObama clarifies his position on aliens after his answer during the speed round of our interview went viral. pic.twitter.com/75v4jwIWGR — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) February 16, 2026

Existe la creencia de que en el Área 51 hay extraterrestres, pero no hay evidencia de esta teoría.

“No existe ninguna instalación subterránea, a menos que haya una enorme conspiración y se haya ocultado al presidente de Estados Unidos”, dijo Obama.

Posteriormente, Obama retomó el tema en Instagram ya que causó controversia en redes sociales.

“Intentaba mantener el espíritu de la ronda rápida, pero dando que ha llamado la atención, voy a aclararlo. Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que haya vida ahí afuera”, expresó Obama.

Barack Obama menciona que el universo es tan basto que existe la posibilidad de la vida extraterrestre, pero no hay probabilidades de que nos hayan visitado.

“No vi ninguna prueba de que los extraterrestres hayan contactado con nosotros, mencionó el exmandatario.

Barack Obama buscó evidencia de extraterrestres

Obama contó en el programa The Late Show en 2021 que cuando asumió la presidencia buscó información sobre extraterrestres.

Incluso quiso saber si había algún laboratorio secreto que los investigara y la respuesta que recibió fue negativa.

Hasta el momento no existe evidencia concreta de que haya contacto extraterrestre en la tierra.