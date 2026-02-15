Barack Obama llama “payaso” a Donald Trump tras video que publicó.

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio su opinión al clip que se difundió en contra de él y su esposa Michelle Obama.

Barack Obama asegura que Donald Trump es “payaso” tras video

En el podcast de Brian Tyler Cohen, Barack Obama reaccionó al video hecho con inteligencia artificial que compartió Donald Trump en Truth Social.

La grabación representaba Barack Obama y su esposa Michelle Obama como simios.

Ante tal contenido, Obama dio su punto de vista, calificando de “show de payasos” lo que pasa en la política y las redes, contestando así al video racista que subió Donald Trump.

“Sabes, es cierto que llama la atención. Es cierto que distrae. Pero, sabes, mientras viajo por el país, mientras tú viajas por el país, conoces gente. Todavía creen en la decencia, la cortesía y la amabilidad. Y hay una especie de espectáculo de payasos en las redes sociales y en la televisión." “Y lo cierto es que no parece haber vergüenza alguna entre la gente que antes creía que había que tener cierto decoro. Y un sentido de decoro y respeto por el cargo, ¿no? Así que eso se ha perdido." Barack Obama

Barack Obama también puntualizó que la “mayoría del pueblo estadounidense considera ese comportamiento profundamente preocupante.”

Michelle Obama y Barack Obama (Cortesía)

Fue el pasado 6 de febrero 2026 cuando se difundió el video. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca defendió la publicación.

La funcionaria calificó el clip como un “meme de internet”, exhortando a los medios para que informaran sobre “algo que realmente importe al público estadounidense.”

No obstante, tanto republicanos como demócratas calificaron de forma negativa el video y este fue eliminado 12 horas después.

Para zanjar la controversia, la Casa Blanca quiso culpar a un miembro anónimo de su personal.

Se aseguró que dicho sujeto lo publicó por “error” en la cuenta de Donald Trump.

Sin embargo, Trump se contradijo al señalar a Associated Press que “no cometió ningún error”.

Afirmando que le dio el video a uno de sus asesores para que lo subiera a la red Truth Social.

De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, la gustó el principio del video, aunque según él “nadie revisó el final” donde venía el contenido racista.