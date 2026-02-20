En un movimiento inesperado, Donald Trump anunció que desclasificará toda la información alrededor de los ovnis y extraterrestres que esté en poder de Estados Unidos.

La desclasificación de archivos de ovnis y extraterrestres de Estados Unidos iniciará de manera inmediata, de acuerdo con las propias palabras de Donald Trump a través de Truth Social.

“En vista del gran interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump señaló que ordenará a los secretarios de diversas agencias y departamentos, así como al Secretario de Guerra, que liberen toda la información que tengan sobre ovnis y extraterrestres.

De acuerdo con Donald Trump, eso incluye también a los FANI (fenómenos aéreos no identificados), para que el mundo conozca todo acerca de este tema.

Durante años, el gobierno de Estados Unidos se ha negado a dar detalles de la posibilidad de vida extraterrestre, quedando en meras especulaciones y teorías de conspiración.

El mismo Donald Trump señaló recientemente que no hablaría del tema, por ser información clasificada y de seguridad nacional.

Sin embargo, parece que la presión fue demasiada para el presidente de Estados Unidos, de ahí que por primera vez se haya ordenado la desclasificación de información.

La iniciativa de Donald Trump se ve antecedida por las declaraciones de Barack Obama sobre ovnis y extraterrestres, donde mencionó que sí existen, pero que nunca los ha visto.

Esta declaración de Barack Obama sobre ovnis y extraterrestres hizo enojar a Donald Trump, señalando que ningún mandatario —o exmandatario— debe de hablar de información clasificada.

Tras esto, reporteros le preguntaron a Trump si él podría desclasificar la información, a lo que respondió que no, pues eso lo metería en muchos problemas.

Sin embargo, a solo unas horas de esa declaración, parece que se ha convencido de que vale la pena hacer públicos los archivos.

Hasta el momento, lo más cercano que había hecho Estados Unidos al respecto fue desclasificar información sobre aviones espía no tripulados liberados durante la Guerra Fría.