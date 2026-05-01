El Departamento de Defensa de los Estados Unidos acordó con 7 empresas líderes en inteligencia artificial el uso de la IA en la guerra

Esto con el objetivo de implementar la tecnología de las IA en sistemas militares clasificados, ya que con estas integraciones “agilizarán la síntesis de datos, mejorarían la comprensión situaciones y potenciarán la toma de decisiones de los combatientes”.

“Estos acuerdos aceleran la transformación para convertir al ejército de Estados Unidos en una fuerza de combate centrada en la IA y reforzarán la capacidad de nuestros combatientes para mantener la superioridad en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la guerra”.

Por lo que el Pentágono integrará las herramientas de estas compañías en sus entornos de red de Niveles de Impacto 6 y 7, los cuales son los más altos niveles de seguridad para datos clasificados.

Dicho acuerdo del Departamento de Defensa de Estados Unidos con las empresas de IA son:

SpaceX OpenAI (ChatGPT) Google (Alphabet) NVIDIA Microsoft Amazon Web Services (AWS) Reflection

Asimismo, cada una de las 7 IA tendrá un trabajo específico para fortalecer el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Departamento de Defensa implementará IA para misiones, objetivos y toma de decisiones

Las principales funciones de la IA en el Departamento de Defensa será para misiones, objetivos y toma de decisiones.

Por lo que en la planificación de misiones la IA trabajará para el análisis de escenarios y optimización de estrategias, mientras que en fijación de objetivos será la identificación y procesamiento de objetivos militares.

Mientras que en la toma de decisiones tendrá que mostrar superioridad en el procesamiento de datos en tiempo real para apoyar a los combatientes.

(Especial / Prasanth - stock.adobe.com)

Google generará los modelos del Departamento de Defensa

Google con Alphabet y Gemini serán los que generan los modelos del Departamento de Defensa utilizando redes clasificadas para el análisis de información.

Por lo que inteligencia militar, tendrá con Google procesamiento de imágenes de drones y “cualquier propósito gubernamental legítimo” como el reconocimiento de objetos, así como mapas e inteligencia geoespacial.

OpenAI se encargará de los flujos de trabajo del Departamento de Defensa

El Departamento de Defensa tendrá a OpenAI para ser la encargada de los flujos de trabajo para misiones de seguridad nacional, tras acuerdos previos de prototipos.

Por lo que con la información deberá pensar y analizar lenguaje para procesar reportes de inteligencia, así como resumir información compleja y generar escenarios y recomendaciones.

Los procesamientos del Departamento de Defensa serán de Nvidia

Nvidia será la encargada de los procesamientos del Departamento de Defensa para proporcionará infraestructura de computación y capacidades de IA.

Con lo que Nvidia dará potencia de cálculo en GPUs, en hardware para simulaciones militares y procesamiento en tiempo real.

SpaceX llegará al Departamento de Defensa en la gestión de redes y comunicaciones.

La gestión de redes y comunicaciones será el trabajo de SpaceX en el Departamento de Defensa que se integrará a la infraestructura de defensa para la gestión de redes y comunicaciones.

Lo que dará comunicación y conectividad a través de su red satelital, Starlink con internet en zonas de guerra y conexión de sistemas en campo.

Las soluciones del Departamento de Defensa con Microsoft

Microsoft será quien aportará soluciones de IA al Departamento de Defensa con computación en la nube para mejorar la eficiencia operativa y la logística de defensa.

Lo que quiere decir una nube militar de sistemas clasificados y con infraestructura de seguridad máxima, como un centro de operaciones digital.

Amazon Web Services será el almacenamiento del Departamento de Defensa

El Departamento de Defensa tendrá su más alto almacenamiento con Amazon Web Services, pues esta les proporcionará servicios de nube segura y herramientas de IA.

Lo que ayudará a un análisis de datos masivos clasificados y un mejor procesamiento de enormes cantidades de datos, lo que será como un motor para el Pentágono.

Reflection AI se encargará del desarrollo avanzado del Departamento de Defensa

El desarrollo avanzado en las capacidades de las misiones del Departamento de Defensa se fortalecerán con Reflection AI.

Pues la AI podrá lanzar modelos más nuevos, sofisticados y autónomos para las misiones del Departamento de Defensa.