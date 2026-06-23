Por la muerte del líder supremo Alí Jamenaí que dejó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se han declarado tres días feriados que se convierten en luto por el fallecimiento.

El homenaje que se tiene planeado para Alí Jamenaí se realizará en Teherán. Sin embargo, pasarán al menos cuatro días más para que el exlíder supremo sea inhumado en su tierra natal.

Funeral de Alí Jamenaí deja 3 días de luto en Irán

El funeral que Irán está preparando para Alí Jamenaí, aún un trato de alto a la guerra tambaleándose, dejará tres días feriados y de luto por el fin del líder supremo.

Alí Jamenaí, quien fue el líder supremo de Irán por 37 años, murió a consecuencia de la guerra de Medio Oriente, siendo el 28 de febrero de 2026, el día en que se presume falleció.

Ahora, es su hijo Mojtaba Jamenaí quien quedó como líder supremo y quien posteriormente alentó a la continuación de la guerra.

Mojtaba Jamenei con su padre Ali Jamenei (All Content by Khamenei.ir is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.)

Sin embargo, ahora que ha existido un pacto de alto al fuego entre los involucrados, Irán decretó que daría tres días feriados por el luto al homenaje y funeral a Alí Jamenaí.

El decreto menciona que el homenaje a Alí Jamenaí se realizará en Teherán del 4 al 6 de julio, por lo que la ciudad permanecerá cerrada y completamente de luto.

Para el 9 de julio, los restos de Alí Jamenaí serán inhumanos en Mashhad, una ciudad que consideran santa y de donde el exlíder supremo es originario.