El cuerpo de Alí Jameneí, anterior ayatolá de Irán, llegó la noche de este martes 7 de julio —hora local— a Irak, como parte de su cortejo fúnebre que partirá el miércoles 8 de julio.

Quien fuera el líder supremo de Irán partió desde Teherán la tarde del lunes 6 de julio, en donde tuvo lugar una procesión de un aproximado 10 kilómetros.

Sin embargo, los funerales de Alí Jameneí comenzaron desde el viernes, con la intención de mandar un mensaje tras los ataques de Estados Unidos que provocaron la muerte del ayatolá.

Cuerpo de Alí Jameneí llega a Irak para su cortejo fúnebre

El medio oficial de noticias de Irak, INA, dio a conocer que el cuerpo de Alí Jameneí llegó al aeropuerto de Nayaf la noche del martes 7 de julio, a cuatro meses de su muerte.

Reuters compartió mediante una grabación la llegada de Alí Jameneí en un vuelo de Mahan Air, en la cual se observa el cuerpo del ayatolá ser trasladado por una multitud.

Lo recibieron con una alfombra roja, mientras solados de Irak cargaban el féretro con la bandera de Irán, con varias personas acercándose para tocar el ataúd del ayatolá.

Llegada del cuerpo de Alí Jameneí a Irak (Captura de pantalla)

En el lugar había tanto trabajadores del aeropuerto como funcionarios de Irán e Irak, para posteriormente comenzar una breve ceremonia de honor.

El cortejo fúnebre en Irak partirá este miércoles 8 de julio a las 6:00 hora local, por lo que el presidente de Irán, Masud Pezeshjian, también llegó a Nayaf para ultimar los funerales.

Para ello, se reunió con el primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, en la ciudad sagrada, a quien agradeció su postura en favor de Irán, así como los esfuerzos.

Funerales de Alí Jameneí durarán siete días y esta es la ruta

Este miércoles 8 de julio, desde Nayaf partirá el cuerpo de Alí Jameneí hacia Kerbala, en donde se llevarán a cabo varias ceremonias tras una procesión en el templo del imán Alí.

Mientras que el 9 de julio se llevarán a cabo los últimos ritos y finalmente su entierro en Mashhad, Irán, que es su ciudad natal, además de que alberga el mausoleo del imán Reza.

Funerales de Alí Jameneí, exlíder supremo de Irán (Altaf Qadri / AP Photo/Altaf Qadri)

Desde el 3 de julio se llevan a cabo los funerales de Alí Jameneí, comenzando en la mezquita Gran Mosalla, en donde permaneció hasta el 6 de julio.

Tras la exhibición del féretro de Alí Jameneí y previo a trasladar su cuerpo a Irak, estuvo en Jamkarán para oraciones funerarias.