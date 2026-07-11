Mojtaba Jamenaí, nuevo líder supremo de Irán, prometió vengar la muerte de su padre y antecesor, el ayatolá Alí Jameneí, al concluir las ceremonias fúnebres que se realizaron en su honor.

Alí Jameneí murió el pasado 28 de febrero durante un ataque de Estados Unidos e Israel y, durante su funeral, Mojtaba Jamenaí aseguró que la venganza de su padre será inevitable.

“Te prometemos vengar tu sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras tomando represalias contra los asesinos criminales y deshonrosos. Esta es la exigencia de nuestra nación y, sin duda, debe cumplirse”. Mojtaba Jamenaí

Mojtaba Jamenaí promete vengar la muerte de su padre Alí Jameneí (Agencia AP / Iranian Supreme Leader Office vi)

Mojtaba Jamenaí promete vengar la muerte de su padre Alí Jameneí

Este sábado 11 de junio se realizó el funeral de Alí Jameneí, líder religioso que gobernó Irán durante 37 años, antes de ser sepultado en el santuario del imán Reza, en Mashhad.

Durante el funeral de Alí Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, prometió vengar la muerte de su padre y aseguró que los responsables del asesinato “no morirán pacíficamente en la cama”.

En su mensaje, Mojtaba Jameneí calificó a su padre como un “líder mártir” y aseguró que la venganza será inevitable. Prometió continuar con el legado político y religioso de quien encabezó Irán desde 1989.

Mojtaba Jameneí sostuvo que la venganza será llevada a cabo con el apoyo del pueblo iraní, insistiendo en que la respuesta llegará en el momento oportuno, aunque no dijo cómo será.

Las ceremonias de despedida de Alí Jameneí congregaron a cientos de miles de personas en distintas ciudades iraníes, donde predominaron consignas de apoyo al régimen y llamados de represalia contra Estados Unidos e Israel.