En redes sociales comenzaron a circular presuntas imágenes actuales del líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, quien fue nombrado en el cargo el pasado 8 de marzo.

Estas imágenes fueron difundidas por agencias de noticias y medios de Irán en medio de los cuestionamientos sobre su estado de salud.

Ya que la oposición en la diáspora han asegurado que el líder supremo de Irán se encuentra hospitalizado y en estado de coma.

تصاویری از حضرت آیت‌الله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی pic.twitter.com/dokmFc0gek — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) March 20, 2026

Difunden imágenes de Mojtabá Jameneí; líder supremo de Irán envía mensaje de solidaridad

Varias imágenes de Mojtabá Jameneí fueron difundidas por medios iraníes que fueron replicadas en redes sociales, como un método para terminar con las preocupaciones sobre su estado de salud.

Asimismo, se compartió un mensaje, supuestamente dado por el líder supremo de Irán, en el Día de Al-Quds, la jornada islámica de solidaridad con palestinos, donde elogió esta celebración.

Fotografías del ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Líder Supremo de la Revolución Islámica. (@Tasnimnews_Fa/ x)

Fotografías del ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Líder Supremo de la Revolución Islámica. (@Tasnimnews_Fa/ x)

En este mensaje, Mojtabá Jameneí resaltó que las tropas de Irán no estuvieron involucradas en los ataques contra Turquía y Omán.

Además, reiteró que tanto Estados Unidos e Israel atacan de manera mediática a Irán con la intención de “socavar la unidad nacional y, por consiguiente, la seguridad nacional”.

Fotografías del ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Líder Supremo de la Revolución Islámica. (@Tasnimnews_Fa/ x)

A pesar de que se compartieron estas imágenes, no se sabe si son realmente actuales, pues no se indicó el momento en el que fueron tomadas; además de que no se le vio leyendo el mensaje que envió en el Día de Al-Quds.