El diario The New York Times informó que Mojtaba Jameneí resultó gravemente herido tras el ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, con el que inició la guerra en la región.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio, el nuevo líder iraní conserva lucidez mental, aunque su estado físico permanece delicado.

La publicación indica que Mojtaba Jameneí ha delegado temporalmente decisiones a la Guardia Revolucionaria ante sus lesiones, buscando garantizar la continuidad del régimen en medio del conflicto regional.

Fotografías del ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Líder Supremo de la Revolución Islámica (@Tasnimnews_Fa/ x)

Donald Trump cuestiona liderazgo en Irán tras reportes sobre estado de salud de Mojtaba Jameneí

El presidente Donald Trump reaccionó a los reportes en torno a la salud de Jameneí, afirmando que existe incertidumbre sobre quién ejerce realmente el liderazgo político en Irán.

Trump señaló que el país ha atravesado varios cambios de liderazgo y cuestionó la estabilidad del régimen tras la muerte de Ali Jameneí y las condiciones actuales.

En declaraciones públicas, Donald Trump indicó que no está claro quién toma decisiones, sugiriendo que los recientes cambios han generado vacíos de poder dentro del gobierno iraní.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Alex Brandon/AP / AP)

Las fuentes iraníes citadas por medios estadounidenses detallaron que Jameneí fue sometido a tres cirugías en una pierna y podría requerir una prótesis.

También habría sufrido quemaduras graves en el rostro y lesiones en una mano, lo que limita su movilidad y dificulta su capacidad para comunicarse verbalmente.

Actualmente, su contacto con autoridades se realiza mediante comunicados escritos, mientras permanece resguardado por razones de seguridad en medio de tensiones internacionales.

Pese a su condición, fuentes sostienen que Jameneí continúa activo políticamente, aunque su estado ha incrementado especulaciones sobre la estabilidad del liderazgo iraní junto con las de su supuesta muerte.