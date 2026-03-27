Revelan última imagen de Alí Jameneí antes de su asesinato

Medio iraníes han revelado la última imagen de Alí Jameneí, ayatolá que lideró Irán desde 1989, antes de su asesinato el 28 de febrero de 2026.

Cabe recordar que Alí Jameneí murió durante los primeros bombardeos en Irán, perpetrados de manera conjunta entre fuerzas de Israel y Estados Unidos.

La última imagen de Alí Jameneí antes de su asesinato

En una noticia que sacudió Irán, Donald Trump celebraba el 28 de febrero de 2026 que tras una serie de ataques realizados por fuerzas israelíes y estadounidenses, Alí Jameneí había muerto.

Este hecho fue confirmado por la propia televisión iraní, lo que provocó grandes revueltas por parte de los seguidores de la Revolución Islámica.

Ahora, a casi un mes de este suceso, se reveló la última imagen que muestra con vida al ayatolá Alí Jameneí.

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De acuerdo con medios de dicho país, la imagen fue captada gracias a la cámara de vigilancia que el líder supremo de Irán tenía en su oficina.

En la fotografía revelada se ve a Alí Jameneí sentado sobre una silla, mientras aparentemente se encuentra leyendo el Corán.

La imagen fue captada la mañana del 28 de febrero —el décimo día del ramadán— instantes antes de que dichas instalaciones fueran bombardeadas.

Actualmente, el nuevo ayatolá de Irán es Mojtaba Jameneí, segundo hijo de Alí Jameneí, quien fue elegido por la Asamblea de Expertos de dicho país, la máxima cofradía que puede decidir a los líderes de la nación islámica.