Francis L. Donovan es un almirante de la Marina de los Estados Unidos que se desempeña como comandante del Comando Sur (SOUTHCOM), organismo encargado de las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe. Conoce más sobre su vida y trayectoria.

¿Quién es Francis L. Donovan?

Francis L. Donovan es un almirante, que actualmente se desempeña como comandante del United States Southern Command (SOUTHCOM), con sede en Miami, Florida.

Antes de asumir ese cargo, desarrolló gran parte de su carrera en las fuerzas especiales navales (SEALs), donde desempeñó funciones operativas y de liderazgo en misiones internacionales.

¿Qué edad tiene Francis L. Donovan?

Se desconoce cuál es la fecha exacta de Francis L. Donovan; sin embargo, se sabe que nació en 1967, por lo que tiene aproximadamente 59 años.

¿Francis L. Donovan tiene esposa?

Sí, Francis L. Donovan está casado, aunque mantiene su vida familiar en el ámbito privado y no suele difundir detalles personales públicamente.

¿Qué signo zodiacal es Francis L. Donovan?

Al no tener su fecha de nacimiento, se desconoce cuál es su signo zodiacal.

¿Francis L. Donovan tiene hijos?

Sí, de acuerdo con información institucional, Francis L. Donovan sí tiene hijos, aunque mantiene su vida familiar fuera del foco público.

¿Qué estudió Francis L. Donovan?

Francis L. Donovan tiene una licenciatura en Geografía por la Universidad de Towson. Además, cuenta con una maestría en Estudios Militares de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Cuerpo de Marines y una maestría en Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Además, completó el Programa de Gestión Avanzada en la Escuela de Negocios de Harvard.

¿En qué ha trabajado Francis L. Donovan?

Francis L. Donovan se ha desempeñado dentro del ámbito militar de Estados Unidos; su experiencia se centra en operaciones especiales, cooperación en seguridad regional y estrategia militar internacional, destacando posiciones como: