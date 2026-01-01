Donald Trump recibió el 2026 desde una de sus propiedades ubicada en Mar-a-Lago en Palm Beach, donde organizó una fiesta de Año Nuevo.
El mandatario estuvo acompañado de su esposa Melania Trump y envió un mensaje de paz a los miembros de la prensa que esperaban su llegada:
El 1 de enero de 2026 se emitió un comunicado desde US Southern Command en el que se informaba la destrucción de dos embarcaciones pertenecientes a presuntos narcotraficantes.
Estos ataques son parte de la campaña y lucha contra el narcotráfico que Donald Trump inició en septiembre de 2025 en el océano Pacífico y el mar Caribe.
Lo anterior ha desencadenado una situación tensa entre Estados Unidos y Venezuela.
En resumen se desconoce a qué organización criminal pertenecían dichas embarcaciones o el lugar específico del ataque.
Por lo pronto, Estados Unidos solo confirmó el saldo de la operación durante los primeros minurtos del 2026.