Donald Trump recibió el 2026 desde una de sus propiedades ubicada en Mar-a-Lago en Palm Beach, donde organizó una fiesta de Año Nuevo.

El mandatario estuvo acompañado de su esposa Melania Trump y envió un mensaje de paz a los miembros de la prensa que esperaban su llegada:

Periodista: «Señor Presidente, ¿tiene algún deseo de Año Nuevo?»

Trump: «Paz. Paz en la Tierra.» pic.twitter.com/hTLQtmJnnU — James Nava (@JamesNavaCom) January 1, 2026

El 1 de enero de 2026 se emitió un comunicado desde US Southern Command en el que se informaba la destrucción de dos embarcaciones pertenecientes a presuntos narcotraficantes.

Ataque de Estados Unidos a dos embarcaciones deja 5 muertos al cierre de 2025 (Yazmín Betancourt)

Estos ataques son parte de la campaña y lucha contra el narcotráfico que Donald Trump inició en septiembre de 2025 en el océano Pacífico y el mar Caribe.

Lo anterior ha desencadenado una situación tensa entre Estados Unidos y Venezuela.

En resumen se desconoce a qué organización criminal pertenecían dichas embarcaciones o el lugar específico del ataque.

Por lo pronto, Estados Unidos solo confirmó el saldo de la operación durante los primeros minurtos del 2026.