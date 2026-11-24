El Fiscal general de los Estados Unidos, Todd Blanche, a su manera, respaldó la decisión de Nvidia en torno a Jensen Huang, quien continúa al frente de la empresa tecnológica y se encuentra bajo investigación por motivos desconocidos y no por espionaje chino.

Frente a medios de comunicación, Todd Blanche negó que Jensen Huang se encuentre bajo investigación por su relación extramarital con una presunta espía china; asegura que sacaron de contexto las declaraciones que realizó la semana pasada.

“Lo que dije la semana pasada es que lo estábamos investigando. El FBI, las fuerzas del orden se topan con estas cosas todo el tiempo. No necesariamente se convierte en una investigación criminal; no necesariamente se convierte en una acusación; literalmente es eso. Es investigar las cosas”, explicó. Todd Blanche. Fiscal General de los Estados Unidos

Ante cuestionamientos sobre el motivo y los avances de la investigación, el Fiscal se negó a darles a los periodistas una pista sobre las indagatorias del Departamento de Justicia (DOJ) sobre Huang y Nvidia.

No obstante, según información difundida por The Guardian, insistió en que Jensen Huang, de 63 años, es un “buen ciudadano corporativo” y que el DOJ no tenía ni idea de que Huang hubiera hecho algo malo.

“En la medida en que el Departamento de Justicia tenía información de que (Huang) estaba cometiendo crímenes o algo así… eso es algo que ciertamente le habría dicho al Presidente si hubiera sido cierto” Todd Blanche Todd Blanche. Fiscal General de los Estados Unidos

Debido a que sus palabras no tuvieron el efecto que esperaba, ante la presión de la prensa, Todd Blanche, de 52 años, finalmente negó que Jensen Huang estuviera bajo investigación por espionaje chino.

“¿Qué significa eso? ‘¿Ha sido investigado Huang?’ ¿Para qué?.. No entiendo la pregunta”, respondió molesto. Todd Blanche. Fiscal General de los Estados Unidos

Dio por terminada la conferencia asegurando no saber lo que la gente quiere saber específicamente.

🔴🇺🇲El fiscal general de EU, Todd Blanche, descartó que Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, sea objeto de una investigación por su presunta relación con una agente de inteligencia chinoa. Al ser cuestionado sobre esa posibilidad, Blanche respondió: “¿Por qué?”. Añadió que ni siquiera la información filtrada que revisó señala que Huang esté bajo investigación y consideró injusto plantear esa hipótesis. https://t.co/YkLT5BShCL — Azucena Uresti (@azucenau) November 24, 2026

Relación extramarital de Jensen Huang no representa un riego de seguridad nacional

Todd Blanche no niega que el regreso de Jensen Huang a Nvidia haya sido influido por Donald Trump, quien intervino para que el empresario fue “exonerado de irregularidades”.

Pero deja claro que hubo un “consenso colectivo” entre las agencias federales que determinaron que no había riesgo de seguridad nacional derivado de la aventura de Huang con Alice Huang, una presunta espía china.