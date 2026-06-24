En declaraciones para el programa Squawk Box de la cadena CNBC, Scott Bessent afirmó que ”la nueva Venezuela” facturará en dólares” aún cuando su moneda oficial es el bolívar.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos recordó por sanciones financieras a Venezuela no se le permitía convertir ni realizar transacciones en dólares, situación que lo obligó a colocar su petróleo con descuento y a recibir pagos por fuera del dólar, teniendo a China como principal comprador.

Situación que está por cambiar ya que la moneda oficial de Estados Unidos, será el “eje central” de su comercio, marcando un cambio significativo para la economía venezolana.

Esto será posible con Nicolás Maduro recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), en Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

La llegada a la Presidencia de Delcy Rodríguez, desde el 5 de enero de 2026, con el apoyo del Parlamento, controlado por Jorge Rodríguez, hermano de la chavista, ha permitido la inversión internacional a Venezuela en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico.

Delcy Rodríguez (Eduardo Díaz)

Estados Unidos busca reforzar el dólar en el comercio global

No solo en Venezuela, la administración del presidente Donald Trump buscar reforzar el papel del dólar como principal moneda de referencia en el comercio y las finanzas globales.

Scott Bessent, de 63 años de edad, advirtió que en un futuro los iraníes también facturarán en dólares.

“Todo lo que estamos haciendo está impulsando de nuevo al dólar. Nunca ha dejado de ser el eje central del sistema monetario mundial, pero lo estamos reforzando” Secretario del Tesoro de Estados Unidos

El sistema incluirá a Moscú, quien querrá retomar el dólar “cuando termine el conflicto entre Rusia y Ucrania”.

“Es nuestra liquidez, nuestros mercados de capitales, la profundidad y la amplitud que todos desean tener. El dominio del dólar es esencial”, concluyó. Secretario del Tesoro de Estados Unidos