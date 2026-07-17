El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha denunciado plan en Venezuela para alterar elecciones con voto electrónico, lo que pone al descubierto la corrupción que se vivía en el país latinoamericano, según una investigación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“Existía un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen de Venezuela”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Dicha alteración en elecciones con voto electrónico habría sido notada en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para los comicios electorales entre 2004 y 2020.

Venezuela alteraba sistemas de votación electrónica, esto dice el informe de la CIA

Las declaraciones de Trump sobre su denuncia de un plan en Venezuela para alterar elecciones con voto electrónico, se atraen por la reciente descalcificación de documentos de una investigación de la CIA.

Dichos documentos de la CIA se tratan de una recopilación durante casi dos décadas, sobre el gobierno de Venezuela y la manipulación de las elecciones mediante tecnología de máquinas de votación electrónica.

Según detalles Venezuela tenía “probablemente cierta capacidad” para manipular sistemas de votación electrónica de la empresa británica Smartmatic.

Pues se encontró que antes de las elecciones de 2012, los servicios de inteligencia de Hugo Chávez trabajaron con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Smartmatic para “ manipular resultados electorales usando máquinas de votación preprogramadas”.

Razón por la que la empresa Smartmatic cesó sus operaciones en Venezuela en 2018, tras acusar públicamente al gobierno de Nicolás Maduro.

Tras señalar Smartmatic al presidente, de “inflar la participación electoral en más de un millón de votos” durante las elecciones legislativas de 2017.

🇻🇪🗳️Trump acaba de revelar que la CIA llevaba años documentando la capacidad del régimen chavista para manipular elecciones mediante sistemas electrónicos.

El informe desclasificado recoge planes atribuidos al aparato de Chávez y Maduro para alterar resultados, sustituir datos… pic.twitter.com/IbmIltVmd8 — David Alandete (@alandete) July 17, 2026

Trump presionar a legisladores por ley electoral en Estados Unidos

Tras poner en evidencia la corrupción en Venezuela en las elecciones, el presidente Trump aprovechó el momento para presionar a los legisladores ante la aprobación de la ley electoral en Estados Unidos.

Dicha ley electoral en Estados Unidos busca exigir identificación a los votantes, proyecto que a su vez busca restringir el voto por correo.

Sin embargo, por ahora el proyecto de ley electoral en Estados Unidos se encuentra estancado en el Senado, debido a la falta de apoyo entre los republicanos.