Pocos lo esperaban: Venezuela felicita a Estados Unidos por el Día de la Independencia

Desde la Asamblea Nacional de Venezuela felicitaron a Estados Unidos y al propio presidente Donald Trump por el Día de la Independencia este 4 de julio

“En el marco de la conmemoración del 250.º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos de América, desde la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 extendemos nuestras felicitaciones al pueblo estadounidense, al Presidente Trump y a los representantes del Gobierno de los Estados Unidos”. Asamblea Nacional de Venezuela

Así como Venezuela agradeció el respaldo que le ha dado Estados Unidos ante su principio liberador y de respeto a los derechos que les ha mostrado la administración de Trump.

“Reafirmamos nuestro reconocimiento a los valores de la libertad, la democracia y el Estado de derecho, principios que continúan inspirando la defensa de las instituciones democráticas. Agradecemos el respaldo brindado al pueblo venezolano en su aspiración de recuperar la democracia y fortalecer un futuro basado en la libertad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales”. Asamblea Nacional de Venezuela

Venezuela reafirma compromiso con Estados Unidos para reconstruir el país

Ante las felicitaciones de Venezuela a Estados Unidos por el Día de la Independencia, también reafirmaron su compromiso bilateral para reconstruir el país.

“Venezuela mantiene firme su aspiración de reconstruir el camino hacia la democracia, valoramos profundamente el respaldo y la solidaridad que el pueblo y las instituciones de los Estados Unidos han brindado a quienes trabajan por un futuro de libertad, justicia y respeto a los derechos fundamentales”. Asamblea Nacional de Venezuela

Además de agradecer la ayuda humanitaria que Estados Unidos le ha dado a Venezuela ante los terribles terremotos que sacudieron al país, los que distinguieron como un fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas naciones.

“De manera especial expresamos nuestro sincero agradecimiento por el apoyo humanitario ofrecido tras la tragedia ocasionada por los recientes terremotos que afectaron a nuestro país. Ese gesto de solidaridad, reflejado en la disposición para acompañar al pueblo venezolano en uno de sus momentos más difíciles, representa una expresión de los valores humanitarios que distinguen a su nación y fortalece los lazos de amistad entre nuestros pueblos.” Asamblea Nacional de Venezuela

Pocos lo esperaban: Venezuela felicita a Estados Unidos por el Día de la Independencia (Asamblea de Venezuela )

Pocos lo esperaban: Venezuela felicita a Estados Unidos por el Día de la Independencia (Asamblea de Venezuela )

Critican felicitaciones de Venezuela a Estados Unidos por el Día de la Independencia

Tras las felicitaciones de Venezuela a Estados Unidos por el Día de la Independencia, las críticas al gobierno de Delcy Rodríguez han sido duras.

Pues entre los internautas en las redes sociales les ha parecido que Venezuela “es una lamebotas” de Trump y todos Estados Unidos.

Otros más han dicho que Delcy Rodríguez y todos los políticos que aún quedan son unos ”arrastrados” ante el poder que ha ejercido Estados Unidos en Venezuela.

Lo que califican como una falta absoluta de respeto para los venezolanos y los derechos que no solo han sido violados por sus propios gobernantes, sino para algunos ahora también por la irrupción de Estados Unidos.