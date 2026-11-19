Claudia Sheinbaum concluyó con su participación en el APEC 2026 y se despidió de China entre regalos de flores y peticiones de fotografías.

La presidenta se trasladó desde su hotel hacia el aeropuerto de Shenzhen en un convoy con la delegación que la acompañó al APEC 2026.

Despiden en Shenzhen a Sheinbaum con flores

La presidenta Claudia Sheinbaum fue despedida en el hotel en el que se hospedó por una comitiva de trabajadores que le obsequiaron flores y se tomaron fotos con la mandataria antes de partir a México.

Asimismo, una comitiva que la esperó en el aeropuerto de Shenzhen, China, donde la presidenta Claudia Sheinbaum recibió más flores y se tomó varias fotos con las personas que se acercaron para despedirla.

Tras aceptar las muestras de afecto, la presidenta y los funcionarios que la acompañaron, abordaron un vuelo comercial de China Southern Airlines en clase económica que tendrá una duración aproximada de 18 horas.

Las reuniones de Sheinbaum en APEC 2026

Claudia Sheinbaum acudió al APEC 2026 para recibir el liderazgo de este foro en relevo de Xi Jinping, presidente de China, donde se realizó esta reunión de líderes mundiales de Asia Pacífico.

Durante su visita a Shenzhen, Claudia Sheinbaum sostuvo reuniones bilaterales con líderes mundiales para realizar y reafirmar acuerdos con México.

La presidenta se reunió con: