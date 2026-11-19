Claudia Sheinbaum, presidenta de México, hizo un llamado a emprender una nueva etapa de relaciones internacionales rumbo al Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) 2028.

“Tenemos la oportunidad de recuperar el sentido profundo de la cooperación. La verdadera prosperidad consiste en crear condiciones para que todas las naciones puedan crecer, desarrollar capacidades y ofrecer una vida mejor a sus pueblos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta mexicana destacó la cooperación como vía para obtener prosperidad y condiciones de desarrollo en beneficio de los pueblos de todas las naciones.

Sheinbaum llama a una nueva etapa de relaciones internacionales rumbo a APEC 2028 (Ng Han Guan / Ng Han Guan/POOL AP via AP)

Sheinbaum concluye actividades en APEC 2026 y recibe anfitrionía para APEC 2028

La presidenta de Mexico culminó su participación en APEC 2026 en Shenzhen, China y recibió la anfitrionía para la APEC 2028 en CDMX.

“Los esperamos en el 35 foro de los líderes de la APEC en nuestro país” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En su participación, agradeció la “impecable” organización de la APEC 2026 y haber sido recibida en Shenzhen, la cual calificó como una “asombrosa” ciudad.

Sheinbaum pide recuperar el espíritu de la APEC: “que el desarrollo llegue a todos”

En su discurso, Claudia Sheinbaum reconoció la Inteligencia Artificial y los avances científicos están generando oportunidades para todos.

No obstante, resaltó que aún se viven profundas desigualdades, por lo que cuestionó cuáles son las relaciones económicas que se quieren y que incrementar el comercio no deberían ser el único esquema de vinculación entre países, sino la mejora de condiciones de las familias.

“Que la integración y la innovación no se limite a incrementar el comercio… generar mejores condiciones de vida…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La mandataria mexicana dijo que la visión en México ha sido que todos los ciudadanos tengan Educación, Alimentación y más, y presumió que en México 17 millones de personas han salido de la pobreza.

Sheinbabum resaltó que el espíritu de la APEC no es para que unos ganen y otros pierdan sino para que todos tengan beneficios mutuos, por lo que es la oportunidad de recupera esa visión.