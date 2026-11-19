Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se quedó dormido durante el discurso de Xi Jinping, su homólogo de China, en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

El momento se volvió viral luego de que las imágenes mostraran al mandatario estadounidense con los ojos cerrados y la cabeza agachada mientras Xi Jinping pronunciaba su discurso ante los líderes mundiales que participaron en la cumbre.

Entre los asistentes también estuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien sostuvo una reunión bilateral con Donald Trump durante las actividades de la APEC 2026.

Las imágenes que rápidamente circularon en redes sociales corresponden a uno de los últimos encuentros de los mandatarios en el marco de la cumbre.

Así captaron a Trump durante el discurso de Xi Jinping en APEC 2026

En los videos que registraron el momento se observa a Xi Jinping pronunciando su discurso en APEC 2026, mientras otros líderes mundiales siguen con atención sus palabras.

Sin embargo, cuando la cámara enfoca a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos aparece con la cabeza agachada, los ojos cerrados y recostado en su silla.

Hasta el momento, se desconoce cuánto tiempo permaneció en esa posición o si realmente se quedó dormido durante la intervención del presidente de China.

El episodio llamó la atención debido al contexto de la reunión, en la que ambos mandatarios han buscado fortalecer su relación bilateral.

Por su parte, Xi Jinping aprovechó su discurso para hacer énfasis en la importancia de profundizar la integración económica regional, promover el comercio y fortalecer la cooperación entre los países de Asia-Pacífico.

¿Trump también cerró los ojos durante otros discursos en APEC 2026?

De acuerdo con reportes de medios internacionales como Associated Press y South China Morning Post, Donald Trump también habría aparecido con los ojos cerrados y en una postura similar durante las intervenciones de otros líderes mundiales en APEC 2026.

Sin embargo, hasta el momento no se han identificado con precisión los discursos durante los cuales habría adoptado esa postura.