Kristalina Georgieva es una política y economista originaria de Bulgaria que actualmente se desempeña como directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La directora del FMI ha mantenido una trayectoria en instituciones internacionales, donde se ha desempeñado en diferentes direcciones en el Banco de México y la Comisión Europea.

Te contamos todo lo que sabemos sobre la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

¿Quién es Kristalina Georgieva?

Kristalina Georgieva, nacida en la ciudad de Sofía, Bulgaria, es una economista y política que se desempeña como Directora Gerente del FMI desde octubre de 2019.

Georgieva cuenta con estudios de posgrado en materia económica, sociología y política; además ejerció como profesor antes de iniciar su carrera en instituciones internacionales.

¿Cuántos años tiene Kristalina Georgieva?

Kristalina Georgieva nació el 13 de agosto de 1953, por lo que actualmente tiene 73 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Kristalina Georgieva?

Ya que Kristalina Georgieva cumple años el 13 de agosto, la directora del FMI nació bajo el signo zodiacal de Leo, signo destacado por características como liderazgo, confianza en sí mismos, creatividad, lealtad y gusto por destacar.

¿Kristalina Georgieva tiene esposo?

Kristalina Georgieva sí tiene esposo, se trata de un ingeniero llamado Kino Kinov.

¿Kristalina Georgieva tiene hijos?

Kreistalina Georgieva y Kino Kinov tienen una hija, Dessislava Kinova, quien tiene estudios profesionales en Administración y una maestría en Administración de Empresas y Administración de Hostelería.

¿Qué estudió Kristalina Georgieva?

Kristalina Georgieva estudió en la Universidad de Economía Nacional y Mundial en su ciudad natal de Sofía, Bulgaria.

En este recinto obtuvo un doctorado en Ciencias Económicas, en 1986, así como una maestría en Economía Política y Sociología, en 1976.

Asimismo tiene estudios de posgrado y estancias de investigación en la Escuela de Economía de Londres y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

¿Cuál es la trayectoria de Kristalina Georgieva?

Kristalina Georgieva inició su trayectoria profesional como docente investigadora de la Universidad de Economía Nacional Mundial de Sofía, cargo que mantuvo de 1997 a 1993.

En 1993 ingresó al Banco Mundial como economista ambiental para Europa y Asia Central. En el Banco Mundial ocupó cargos como:

Directora de Medio Ambiente (2000-2004)

Directora de Estrategia y Operaciones para Desarrollo Sostenible (2007-2008)

Vicepresidenta y Secretaria Corporativa (2008-2016)

Directora Ejecutiva del Banco Mundial (2017-2019)

Presidenta Interina (febrero-abril 2019)

También formó parte de la Comisión Europea, de 2010 a 2016, donde se desempeñó como:

Comisaria de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a la Crisis (2010-2014)

Vicepresidenta de Presupuesto y Recursos Humanos (2014-2016)

En 2019 ingresó al FMI como Directora Gerente desde octubre de dicho año, cuando sucedió a Christine Lagarde; en 2024 fue reelegida sin oposición para un segundo cargo que concluirá en 2029.