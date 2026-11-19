La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco del APEC 2026.

“Sostuvimos una reunión muy productiva con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y su equipo” Claudia Sheinbaum

Reunión de Claudia Sheinbaum con Kristalina Georgieva (Kristalina Georgieva/X)

Claudia Sheinbaum compartió que sostuvo una reunión “muy productiva” con la directora del FMI y su equipo.

Por su parte, Kristalina Georgieva señaló que tuvo una reunión donde se realizó un “intercambio sobre los sólidos fundamentos económicos de México”.

Sheinbaum se reúne con Kristalina Georgieva; FMI reconoce economía mexicana, asegura

Claudia Sheinbaum señaló que la reunión con Kristalina Georgieva en el marco del APEC 2026 fue “muy provechosa y muy esclarecedora”.

Asimismo, resaltó para medios internacionales que la directora del FMI habló favorablemente de la economía mexicana y compartió la visión de este fondo “respecto a las perspectivas y desafíos que enfrenta la economía mundial”.

“Fue una conversación muy provechosa y muy esclarecedora. Ella habló favorablemente del desempeño de la economía mexicana tras la reciente revisión que realizó el organismo sobre nuestro país, y compartió la visión del Fondo respecto a las perspectivas y desafíos que enfrenta la economía mundial” Claudia Sheinbaum

Además, resaltó que uno de los temas importantes de su conversación fue el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en la economía global.

Claudia Sheinbaum se reúne con Kristalina Georgieva, directora del FMI (Kristalina Georgieva/X)

Kristalina Georgieva reafirma relación con México tras reunión con Sheinbaum

Por su parte, Kristalina Georgieva resaltó que estuvo encantada de conocer a la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien sostuvo una reunión para “reafirmar la asociación de larga data del FMI con México”.

Asimismo, señaló que valoró la conversación sobre los “sólidos fundamentos económicos en México”. Así como los planes de:

inversión

seguridad energética

estrategia para la digitalización

adopción de IA

“Encantado de conocer a la Presidenta @Claudiashein y reafirmar la asociación de larga data del FMI con México. Valoré nuestro intercambio sobre los sólidos fundamentos económicos de México, los planes para inversión y seguridad energética, y la estrategia para la digitalización y adopción de IA” Kristalina Georgieva