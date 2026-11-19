Claudia Sheinbaum concluyó su participación en la cumbre APEC 2026 celebrada en Shenzhen, China, donde descartó la creación de un Tratado de Libre Comercio con el gigante asiático, aclarando que la relación se centrará en la cooperación energética, científica, ambiental, turística y tecnológica sin alterar el vínculo norteamericano.

“Por el momento, no tenemos pensado un Acuerdo de Libre Comercio con China” Claudia Sheinbaum

La mandataria aseguró que el fortalecimiento de los lazos con Beijing tras el APEC 2026 no afectará la integración económica que mantiene con Estados Unidos bajo el marco del T-MEC.

Asimismo, reportó avances significativos en las negociaciones comerciales con el presidente Donald Trump, particularmente en la reducción de aranceles a vehículos, acero, aluminio y sus derivados, con la expectativa de concretar un pacto definitivo en diciembre.

Claudia Sheinbaum descarta un tratado de libre comercio con China, pero revela que habrá mayor cooperación

Al concluir su participación en la cumbre de la APEC 2026 en Shenzhen, China, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó oficialmente negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el gobierno chino.

“Ya tenemos una relación comercial muy grande (con China), entonces no es nuestro interés avanzar en un tratado de libre comercio, pero sí avanzar en la cooperación en distintos ámbitos” Claudia Sheinbaum

En lugar de buscar un acuerdo de libre comercio, México firmó diversos memorándums de entendimiento para desarrollar proyectos de colaboración específicos y de beneficio mutuo:

Energía y medio ambiente: Cooperación técnica para instalar una planta termosolar en México, desarrollo de energía geotérmica, almacenamiento térmico, baterías y saneamiento de ríos mediante sistemas de tratamiento de residuos.

Ciencia y educación: Proyectos conjuntos en biotecnología, inteligencia artificial y supercómputo, además de movilidad e intercambios de jóvenes investigadores y estudiantes por periodos de hasta 12 meses.

Salud y turismo: Capacitación de personal médico en el uso de IA hospitalaria y medicina tradicional, así como la propuesta de declarar 2027 o 2028 como el “Año del Turismo México-China”.

De esta manera se busca mejorar la relación comercial entre México y China y que haya mayor cooperación entre ambos países.

“En este sentido, es una nueva era, una era de cooperación que nos permita mejorar la relación y aprender de los avances que tienen en China, y también China poder conocer lo que estamos haciendo en México” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum reiteró que el fortalecimiento de estos lazos bilaterales con China “no va a afectar” la alianza estratégica ni comercial con Estados Unidos.

“No va a afectar la relación de México con Estados Unidos. Nosotros tenemos, como saben, un tratado comercial con Estados Unidos. La integración económica de México y Estados Unidos es muy grande” Claudia Sheinbaum

Destacó que solo se busca una mayor cooperación con China en temas muy específicos.

“La integración económica de México y Estados Unidos es muy grande. Lo que deseamos es una mayor cooperación con China en distintos temas, desde la investigación científica hasta el turismo, y todo lo que tiene que ver con esta colaboración” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum descarta que acuerdos con China afecten relación comercial con Estados Unidos

Claudia Sheinbaum destacó que que la integración económica con la nación norteamericana es sustancial y confirmó que el T-MEC continúa plenamente vigente bajo su marco trilateral.

“El T-MEC continúa porque es algo que, como lo he mencionado, se firmó por los tres congresos en su momento” Claudia Sheinbaum

Señaló la diferencia de escala en los intercambios económicos, precisando que México exporta cerca de 600 mil millones de dólares a Estados Unidos e importa alrededor de 200 mil millones de dólares desde China.

Por esta razón, enfatizó que la relación con Washington se atiende de manera independiente en mesas de trabajo específicas sobre comercio, seguridad y migración.

“Con Estados Unidos hablamos de comercio, el tema de seguridad, migración, otros temas que son cotidianos en nuestra relación con Estados Unidos, además de todos los demás temas que tenemos con ellos” Claudia Sheinbaum

Destacó una relación de coordinación y avance constante con el presidente estadounidense Donald Trump.

Mencionó que la administración de Estados Unidos reconoce a México como un centro clave para el suministro de electrónicos, impulsado por el crecimiento de la inteligencia artificial y la edificación de centros de datos en ese país.

“Ha quedado claro para el equipo del presidente Trump que el boom que tiene hoy Estados Unidos en inteligencia artificial y la construcción de centros de datos han hecho que México se vuelva un centro muy importante para este proceso de exportación” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum China APEC 2026 (PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM / Presidencia)

Reportó que las negociaciones para recortar los aranceles aplicados a vehículos, acero, aluminio y sus derivados se encuentran “muy avanzadas”.

“Vamos muy avanzados, pero todavía no podemos dar mayor información de cuáles son los acuerdos, dado que seguimos platicando sobre ellos” Claudia Sheinbaum

El objetivo del gobierno mexicano es alcanzar un acuerdo comercial más definido durante diciembre 2026, asunto que prevé abordar en un próximo encuentro en Mar-a-Lago en Florida, Estados Unidos.