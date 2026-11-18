El pasado lunes 16 de noviembre se suspendieron las clases en todo el país, debido a que se trasladó para esa fecha el feriado marcado en el calendario por el Día de la Revolución Mexicana.

Sin embargo, el viernes 20 de noviembre también habrá suspensión de clases al menos en el estado de Puebla, pues la SEP estatal informó que no habrá actividades.

Cabe destacar que previo al inicio de las vacaciones decembrinas, ya no se tienen programados otros días feriados y acá te contamos todos los detalles del calendario escolar.

Clases.SEP (Michelle Rojas)

Clases se suspenderán el 20 de noviembre en Puebla

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla emitió un comunicado en el que confirmó que se aplicará una suspensión de clases presenciales para este viernes 20 de noviembre.

En su desplegado, la dependencia resaltó que la medida que aplica únicamente en el municipio de Puebla para todos los niveles educativos, tanto públicos como privados.

Asimismo precisó que la decisión abarca desde educación inicial hasta superior, por lo que miles de estudiantes de la capital poblana no tendrán actividades escolares ese día.

Clases.SEP (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Sobre el motivo de la suspensión, resaltó que es en conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, pues se realizará un desfile cívico-militar sobre el bulevar Héroes 5 de Mayo.

Se debe resaltar que en el estado de Oaxaca también habrá suspensión de clases el 20 de noviembre según lo marcado en el calendario alternativo de la Sección XXII de la CNTE.

Vacaciones de diciembre ya están cerca

El calendario oficial de la SEP confirma que el último día de clases para educación básica será el viernes 18 de diciembre de 2026, antes del inicio del receso invernal.

Al respecto, el calendario establece que las vacaciones decembrinas comenzarán formalmente el lunes 21 de diciembre, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En tanto se apunta que el periodo vacacional concluirá el martes 5 de enero de 2027, aunque el miércoles 6 de enero está marcado como suspensión de labores docentes por el Día de Reyes.

Por esa razón, el regreso oficial a las aulas para millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria quedó programado para el jueves 7 de enero de 2027.

En total, los alumnos disfrutarán de 19 días consecutivos de descanso, contando desde el sábado 19 de diciembre hasta el miércoles 6 de enero, antes de retomar el ciclo escolar.