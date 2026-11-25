La presidenta Claudia Sheinbaum explicó por qué su esposo, Jesús María Tarriba, no la acompañó durante su gira de trabajo a Shenzhen, China, donde participó en el APEC 2026.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 25 de noviembre, Claudia Sheinbaum respondió a una pregunta sobre la ausencia de su esposo Jesús María Tarriba y aclaró que el motivo fue estrictamente laboral.

¿Por qué Jesús María Tarriba no acompañó a Claudia Sheinbaum a China?

Entre risas, Claudia Sheinbaum respondió que su esposo Jesús María Tarriba no pudo viajar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 en China, porque trabaja en el Banco de México (Banxico) y tiene compromisos profesionales que atender.

La presidenta explicó que Jesús María Tarriba acude diariamente a su centro de trabajo, por lo que no podía ausentarse para acompañarla durante esta visita oficial a China.

Claudia Sheinbaum envía mensaje navideño a México junto a Jesús María Tarriba (Tomada de video)

Asimismo, señaló que su esposo suele acompañarla en algunas giras, principalmente durante los fines de semana, pero destacó que también tiene su propio espacio, trabajo y responsabilidades familiares.

Sheinbaum incluso reconoció que Tarriba tiene su propia forma de vida y de ganarse la vida, por lo que respeta sus actividades profesionales.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum defendió los resultados de su participación en la APEC 2026 y aseguró que México tuvo una buena representación ante los líderes y empresarios de la región del Indo-Pacífico.

Durante su visita a China, Sheinbaum sostuvo encuentros con distintos representantes internacionales, entre ellos el presidente chino Xi Jinping y el mandatario estadounidense Donald Trump.