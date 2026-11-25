La presidenta Claudia Sheinbaum explicó por qué su esposo, Jesús María Tarriba, no la acompañó durante su gira de trabajo a Shenzhen, China, donde participó en el APEC 2026.
Durante la conferencia mañanera de este miércoles 25 de noviembre, Claudia Sheinbaum respondió a una pregunta sobre la ausencia de su esposo Jesús María Tarriba y aclaró que el motivo fue estrictamente laboral.
¿Por qué Jesús María Tarriba no acompañó a Claudia Sheinbaum a China?
Entre risas, Claudia Sheinbaum respondió que su esposo Jesús María Tarriba no pudo viajar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 en China, porque trabaja en el Banco de México (Banxico) y tiene compromisos profesionales que atender.
La presidenta explicó que Jesús María Tarriba acude diariamente a su centro de trabajo, por lo que no podía ausentarse para acompañarla durante esta visita oficial a China.
Asimismo, señaló que su esposo suele acompañarla en algunas giras, principalmente durante los fines de semana, pero destacó que también tiene su propio espacio, trabajo y responsabilidades familiares.
Sheinbaum incluso reconoció que Tarriba tiene su propia forma de vida y de ganarse la vida, por lo que respeta sus actividades profesionales.
Por otra parte, Claudia Sheinbaum defendió los resultados de su participación en la APEC 2026 y aseguró que México tuvo una buena representación ante los líderes y empresarios de la región del Indo-Pacífico.
Durante su visita a China, Sheinbaum sostuvo encuentros con distintos representantes internacionales, entre ellos el presidente chino Xi Jinping y el mandatario estadounidense Donald Trump.