La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México y China fortalecerán su relación bilateral mediante cinco áreas de cooperación, luego de su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

“El objetivo es seguir colaborando a través de la embajada de China en México o de México en China. Salud, ciencia y desarrollo tecnológico, energía, medio ambiente y turismo son los cinco sectores principales en los que decidimos avanzar más en la cooperación.” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum explicó que los acuerdos contemplan proyectos conjuntos en 5 áreas principales, en donde el objetivo de la cooperación entre México y China en estas 5 áreas, es transformar los acercamientos diplomáticos en iniciativas concretas durante los próximos meses.

¿Cuáles son las 5 áreas de cooperación entre México y China?

De acuerdo con las declaraciones de Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera de este 24 de noviembre, habrá 5 áreas de cooperación bilateral con China tras haber participado en el APEC 2026, siendo las siguientes:

Salud Ciencia y desarrollo tecnológico Energía Medio ambiente Turismo

En materia de salud, Sheinbaum destacó dos acciones: iniciar la instalación de un hospital inteligente en México, equipado con tecnología de alta especialidad e inteligencia artificial, y ampliar el intercambio de médicos para capacitación, formación e investigación científica.

La presidenta explicó que todavía no se define dónde estará ubicado el hospital, pero señaló que el proyecto toma como referencia una unidad de 100 camas que visitó en Shenzhen, China.

“Acordamos al menos dos acciones de colaboración y cooperación: La primera es poder instalar en México un hospital inteligente, iniciar con eso y a partir de ahí ver cómo podemos avanzar en otros hospitales. Todavía no definimos cuál hospital, pero el hospital que visitamos es de 100 camas, tiene una alta tecnología y una atención extraordinaria. Entonces el objetivo es poder instalar en México uno de estos hospitales y de ahí seguir colaborando. La segunda es mayor cooperación en la formación y en la investigación científica. El objetivo es que un grupo de médicos mexicanos puedan ir a China a capacitarse y formarse, y también ver si médicos de China pueden venir a México a formarse. Se trata de un intercambio de formación de personas y también la incorporación de la tecnología en uno de los hospitales.” Claudia Sheinbaum

En ciencia y desarrollo tecnológico, Claudia Sheinbaum reveló que ambos países, es decir México y China, buscarán ampliar el intercambio de estudiantes y la colaboración académica.

Por otra parte, en energía y medio ambiente se analizarán tecnologías para procesar residuos sólidos y generar electricidad, así como alternativas para el tratamiento de agua.

Finalmente, Sheinbaum dio a conocer que el turismo será otro eje prioritario, pues la presidenta señaló que en 2027 se cumplirán 55 años de relaciones diplomáticas entre México y China, por lo que se buscará impulsar los viajes de mexicanos al país asiático y de turistas chinos a México.

Finalmente, Claudia Sheinbaum indicó que el seguimiento de estos proyectos se realizará mediante las embajadas de ambos países, con el propósito de avanzar en los compromisos establecidos.