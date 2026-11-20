La presidenta Claudia Sheinbaum dejó una gran impresión entre los habitantes de China tras su participación en el APEC 2026.

Desde las redes sociales, ciudadanos chinos resaltaron la cercanía de Claudia Sheinbaum con el pueblo y destacaron que, con este viaje, incluso cambió la perspectiva local hacia México.

“¡Usted es un presidente cercano al pueblo y con los pies en la tierra!” Usuario de X

Impresiones de Sheinbaum tras APEC 2026 en China ( X )

Aplauden cercanía al pueblo y austeridad de Claudia Sheinbaum tras APEC 2026

Usuarios chinos de X llenaron la cuenta de Claudia Sheinbaum de cumplidos e invitaciones a regresar a China tras su visita en el marco del APEC 2026.

De acuerdo con los usuarios, ver a la presidenta de México “mostrando su enfoque centrado en las personas” sin derrochar en un vuelo privado la convierte en “un buen presidente para el pueblo”.

Impresiones de Sheinbaum tras APEC 2026 en China ( X )

Asimismo, señalaron que su encanto, elegancia y pragmatismo lograron que en China se adquiriera “nuevo conocimiento sobre México” por lo que celebraron la amistad con México.

“Tu encanto ha dado a la nación china una perspectiva completamente nueva sobre México” Usuario de X

Asimismo, señalaron sus deseos de que México, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, “mejore cada vez más”.

Impresiones de Sheinbaum tras APEC 2026 en China ( X )

Impresiones de Sheinbaum tras APEC 2026 en China ( X )

Celebran en China cercanía de Claudia Sheinbaum con el pueblo de México

Por otra parte, celebraron la cercanía que mostró Claudia Sheinbaum con el pueblo de México, así como la austeridad con la que manejó la visita a China para el APEC 2026.

En este sentido, un usuario destacó la exigencia física que requiere realizar un vuelo de larga distancia como el que realizó la presidenta de México a bordo de un vuelo comercial.

Por ello, resaltó que Claudia Sheinbaum “ha ganado un considerable respeto en China”, tras cruzar más de 14 mil kilómetros en una ruta directa de Shenzhen a la Ciudad de México.

Asimismo, la llamaron a volver a visitar China y señalaron que tienen “un amplio potencial de cooperación hacia un futuro mejor para ambos países”.