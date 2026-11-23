Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, sostuvo una reunión de trabajo con Wang Wentao, ministro de Comercio de la República Popular China, en Beijing, como parte de la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China (APEC 2026).

A través de sus redes sociales, Marcelo Ebrard calificó el encuentro como una reunión cordial de trabajo, aunque no detalló los acuerdos alcanzados ni los temas específicos abordados durante la conversación en China.

Marcelo Ebrard se reúne con Wang Wentao, ministro de Comercio de China, (@m_ebrard / X)

Marcelo Ebrard busca equilibrar la balanza comercial entre México y China

El encuentro entre Marcelo Ebrard y Wang Wentao, forma parte de los esfuerzos para abrir una nueva etapa de diálogo económico entre México y China, particularmente en materia de intercambio comercial durante el APEC 2026.

Uno de los principales retos de la relación bilateral es equilibrar la balanza comercial, debido a que China exporta a México un volumen de mercancías considerablemente mayor al que importa desde territorio mexicano.

Marcelo Ebrard se reúne con Wang Wentao, ministro de Comercio de China, (@m_ebrard / X)

En este contexto, la reunión entre Marcelo Ebrard y Wang Wentao representa un espacio para abordar las condiciones del comercio entre ambas naciones y explorar oportunidades de cooperación económica.

La relación comercial con China es relevante para México por el peso de las importaciones provenientes del país asiático y las posibilidades de ampliar la presencia de productos mexicanos en ese mercado.