La presidenta Claudia Sheinbaum arribó a la Ciudad de México (CDMX), anoche tras abordar el vuelo CZ8031 procedente de Shenzhen, China, y agradeció públicamente la atención recibida durante el trayecto.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la mandataria compartió los detalles de su regreso al país, tras su participación en 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026).

En su publicación, destacó de manera directa, el respaldo brindado por el personal de la aerolínea a lo largo de la ruta internacional que conecta al continente asiático con la capital mexicana.

Claudia Sheinbaum llega a CDMX y agradece a tripulación tras vuelo desde Shenzhen (Claudia Sheinbaum en X)

El mensaje de la presidenta Sheinbaum estuvo acompañado de una fotografía tomada al interior de la aeronave, donde aparece sonriente junto a cinco integrantes de la tripulación, conformada por pilotos y sobrecargos.

De acuerdo con su publicación, la presidenta de México, pudo haber llegado a la CDMX, cerca de las 11:47 pm del jueves 19 de noviembre de 2026.

¿Por qué regresó Claudia Sheinbaum hoy viernes 20 de noviembre?

Tras concluir su gira de trabajo en China por la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), la presidenta Claudia Sheinbaum retomará de inmediato sus actividades oficiales en la capital del país.

De acuerdo con lo informado previamente por la Secretaría de Gobernación, la actividad central en la agenda de Claudia Sheinbaum para este viernes 20 de noviembre de 2026 es encabezar la ceremonia y el Desfile Cívico Militar conmemorativo por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México, acto al que asiste en su calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

¿Cómo le fue a Claudia Sheinbaum en la APEC 2026 de China?

La propia presidenta Sheinbaum calificó su gira por Shenzhen, China, como “muy exitosa”, luego de representar a México en la APEC 2026, donde presentó el Plan México ante empresarios y mandatarios internacionales.

Durante su estancia en el país asiático, Claudia Sheinbaum concretó diversos logros diplomáticos y acuerdos de cooperación.

Además de tener varias reuniones bilaterales de alto nivel, dónde sostuvo encuentros clave con el presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump con quien acordó avanzar en temas comerciales y pactar una nueva reunión, también con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, además de los líderes de Vietnam y Australia y la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Finalmente como resultado de la APEC 2026 México y China firmaron memorándums de cooperación en materia de: