Claudia Sheinbaum emprendió su vuelo de regreso a México este jueves 19 de noviembre, tras participar junto a otros mandatarios en el APEC 2026 celebrado en China.

Estamos a la espera del arribo de la presidenta (Claudia Sheinbaum) y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, en los primeros minutos del viernes u hoy en la noche. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la presidenta de México podría llegar al país en las próximas horas, para posteriormente encabezar el desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

Claudia Sheinbaum concluyó su visita oficial a China con acuerdos de cooperación en materia energética, educativa, tecnológica, medio ambiente, entre otros.

Medios de China destacan el estilo de Claudia Sheinbaum durante APEC 2026 (PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM / Presidencia)

Claudia Sheinbaum deja China y regresa a México por el aniversario de la Revolución Mexicana

Durante el inicio de la mañanera del jueves, Rosa Icela Rodríguez informó que la presidenta Claudia Sheinbaum ya se encontraba en el aeropuerto de Shenzhen, China, lista para regresar a la Ciudad de México (CDMX).

En redes sociales se difundió un video en el que se muestra cómo, antes de partir, la mandataria se despidió del personal chino que atendió a la delegación mexicana durante los tres días de su visita.

Con su regreso, se prevé que Claudia Sheinbaum llegue durante la madrugada del viernes a la capital, para encabezar el desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

El recorrido se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas partiendo desde el Zócalo de la CDMX, para concluir en el monumento a la Revolución.

Claudia Sheinbaum durante APEC 2026 (PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM / Presidencia)

Claudia Sheinbaum deja China tras alcanzar acuerdos de cooperación en el APEC 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum concluyó su visita oficial a China en el marco de la Reunión de Líderes Económicos de APEC 2026, con acuerdos de cooperación en materia de:

Energía

Medio ambiente

Ciencia

Educación

Relaciones exteriores

Intercambio turístico y tecnológico

Además, destacó que Claudia Sheinbaum solicitó mantener la presencia de osos panda en México como símbolo de amistad y fraternidad entre ambas naciones.