A través de sus redes sociales, Pete Hegseth, Secretario de Defensa de Estados Unidos informó que tras un operativo contra una narcolancha del Tren de Aragua en el Caribe, hubo seis muertos.

Seis muertos es el saldo que dejó el operativo de Estados Unidos contra una narcolancha del Tren de Aragua en el Caribe

Pete Hegeseth de 45 años de edad, Secretario de Defensa de Estados Unidos, dio a conocer en sus redes sociales un operativo que se llevó a cabo durante la madrugada de este 24 de octubre contra una narcolancha del Tren de Aragua, Venezuela en el Caribe, en donde resultaron muertas seis personas.

“Durante la noche, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que trafica narcóticos en el Mar Caribe.” Pete Hegeseth, Secretario de Defensa de Estados Unidos

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

De acuerdo a dicho comunicado, la inteligencia del Departamento de Defensa tenía conocimiento que esta narcolancha del Tren de Aragua, Venezuela, estaba ligada al contrabando ilegal de narcóticos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico.

En él se encontraban seis narcotraficantes varones que transportaban narcóticos y que durante el primer ataque de Estados Unidos en aguas internacionales, resultaron muertos; sin embargo, ningún elemento de las fuerzas estadounidenses resultaron heridos.

Al final del comunicado, el Secretario de Defensa de Estados Unidos dio un ultimátum a los narcotraficantes que intenten entrar al país con sustancias ilegales:

“Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos.” Pete Hegeseth, Secretario de Defensa de Estados Unidos