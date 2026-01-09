Autoridades de Portland detuvieron a un hombre relacionado con el Tren de Aragua; la detención provocó un tiroteo que dejó dos heridos.

El jueves 8 de enero, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a un hombre mientras viajaba a bordo de un auto por calles de Portland, Oregon.

Detienen a sospechoso relacionado con el Tren de Aragua en Portland

Según informes del Departamento de Seguridad, el sujeto detenido sería un migrante venezolano, cono estatus migratorio irregular y presunto miembro del Tren de Aragua.

Agentes federales de migración dispararon contra dos personas durante un operativo y lesionaron a un hombre y una mujer.

El detenido presentó una herida de bala en el brazo y fueron reportados como estables.

Autoridades estadounidenses aseguran que detenido en Portland está relacionado con el Tren de Aragua (X/@TriciaOhio)

El Departamento de Seguridad compartió un tuit donde asegura que el hombre detenido trató de atropellar a los agentes fronterizos, por lo cual accionaron sus armas contra él.

Las autoridades no han dado más detalles sobre sus sospechas de que el detenido pertenezca al Tren de Aragua, una organización dedicada a:

Extorsión

Tráfico de drogas

Homicidios

Explotación sexual

Trata de personas

Tráfico de migrantes

(ICE)

Autoridades de Portland solicitan suspensión de ICE tras tiroteo

La Subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, aseguró que el detenido durante el tiroteo en Portland tenía relación con el Tren de Aragua.

Sin embargo, el alcalde de Portland, Keith Wilson, pidió al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que se suspendan los operativos mientras se investiga la situación.

Pidió a los ciudadanos mantener la calma y hacer manifestaciones pacíficas ante las constante redadas de ICE en la zona.

Hasta el momento, autoridades de Portland no han revelado el estatus legal del hombre herido durante el tiroteo o si hay cargos en su contra relacionados con el Tren de Aragua.

Este tiroteo se registró un día después de la muerte de Renee Nicole Good, mujer asesinada por un agente de ICE en Minneapolis.