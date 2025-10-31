Acorde con fuentes del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump tendría identificados objetivos en Venezuela; entre ellos, instalaciones militares utilizadas para el narcotráfico.

El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela continúa en aumento, con ataques a las embarcaciones que transportarían droga según las autoridades y el gobierno de Donald Trump.

Por su parte, en últimas horas se dio a conocer un aliado de Estados Unidos a poca distancia de Venezuela, que sería Trinidad y Tobago; por lo cual, Nicolás Maduro adelantó posible ruptura de relaciones diplomáticas.

Estados Unidos identifica objetivos en Venezuela del narcotráfico

Acorde con el medio The Wall Street Journal, fuentes cercanas a Donald Trump revelaron que el gobierno de Estados Unidos identificó instalaciones militares en Venezuela que son usadas para el narcotráfico.

Sin embargo, Donald Trump todavía no habría tomado una decisión para atacarlas por vía terrestre, aunque sí hay posibilidad de que se emprenda una campaña aérea.

Ya que, como mencionan, Estados Unidos se ha enfocado de manera especial en desestabilizar a Nicolás Maduro y que renuncie, por lo cual se llevan a cabo los ataques a embarcaciones en el Caribe.

Aunado a las instalaciones militares, otros objetivos en Venezuela serían puertos y aeropuertos, junto a pistas de aterrizaje, que también son controlados por las fuerzas armadas de dicho país.

De momento, el gobierno de Estados Unidos no ha confirmado oficialmente dichos objetivos de Venezuela.