El gobierno de Trinidad y Tobago estaría planeando una deportación masiva de migrantes de Venezuela en medio de las tensiones con Estados Unidos y los ataques en el Pácífico.

Luego de que Trinidad y Tobago autorizara la entrada de un buque militar de Estados Unidos bajo la premisa de realizar ejercicios conjuntos, Venezuela rompió alianza con este país.

Trinidad y Tobago anuncia deportación masiva de migrantes entre tensiones con Venezuela y Estados Unidos

En medio de las tensiones con Venezuela, que los acusa de estar muy influenciados por Estados Unidos, Trinidad y Tobago anunció que está preparando una deportación masiva de migrantes.

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago dijo que se implementará un ejercicio de deportación masiva por lo que “todos los inmigrantes ilegales serán retenidos”.

Cabe mencionar que la relación entre Venezuela y Trinidad y Tobago se ha venido deteriorando desde la llegada de Kamla Persad-Bissessar, quien muestra ideas alineadas a Trump respecto a la migración.

Ante esto, el parlamento de Venezuela ha declarado como persona non grata a Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, acusada de atentar contra la soberanía del país.