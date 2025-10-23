El presidente Donald Trump insiste en atacar a presuntos narcotraficantes, y que para ello no requiere que el Congreso haga una declaración de “guerra”.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, notificará al Congreso antes de cualquier tipo de operación terrestre, dando por hecho que los legisladores no pondrán resistencia alguna:

“Les vamos a decir lo que vamos a hacer y creo que probablemente les gustará, excepto a los lunáticos de la izquierda radical”. Donald Trump

Donald Trump continúa su lucha contra el narcotráfico tras amenaza de incursión en Venezuela

A mediados de octubre Donald Trump declaró en conferencia de prensa estar considerando ataques terrestres contra cárteles de narcotráfico en Venezuela.

Hasta el momento las primeras intervenciones de Estados Unidos han sido exclusivamente en mar, sobre el Caribe.

En esta nueva insistencia de ir contra el narcotráfico, Donald Trump reiteró el no necesitar una declaración de guerra para “matar a personas que están trayendo drogas a nuestro país“.

Donald Trump (Alex Brandon/AP / AP)

Contrario a lo que dice Trump, los ataques de barcos en el Caribe y el Pacífico tiene sí tienen preocupados a algunos de los legisladores.

Esto debido a que no se ha presentado evidencia de que los objetivos atacados fueran pertenecientes a grupos criminales.

Ante la inquietud el secretario de Defensa, Pete Hegseth, mencionó que las Fuerzas Armadas han confirmado cargamento y tráfico de droga en cada barco que fue abatido.

Del mismo modo, Pete Hegseth dio a conocer que en un ataque reciente devolvió a los sobrevivientes a su país de origen, definiendo esta acción como “una práctica estándar en la guerra“.