Unidades de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda identificó a una figura pública venezolana como parte de la red criminal Tren de Aragua.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designo 11 objetivos por brindar apoyo material o tecnológico y financiero a esta grupo criminal.

Conocida DJ venezolana está relacionada con el Tren de Aragua

La Secretaría de Hacienda compartió un comunicado donde reveló que hay 11 personas relacionadas con el Tren de Aragua, una organización identificada como:

Organización terrorista extranjera

Organización criminal transnacional

Terrorista global especialmente designada

Entre estas 11 personas relacionadas con el Tren de Aragua se encuentra Jimena Araya Navarro, alias ‘Rosita’, una conocida DJ, modelo y actriz.

La Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro fortalecen acciones contra la red criminal denominada Tren de Aragua.https://t.co/ck9HfYS0lf#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/jTULsTXLHL — Hacienda (@Hacienda_Mexico) December 3, 2025

DJ Rosita es señalada por el Departamento del Tesoro de lavado de dinero a favor del Tren de Aragua.

“(…) Entre las personas que fueron asignadas por OFAC se encuentra una figura pública venezolana vinculada al ámbito del entretenimiento, con presencia reciente en México y actividad financiera registrada en el país” Secretaria de Hacienda

Las investigaciones del departamento estadounidense determinaron que DJ Rosita mantiene una relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero, identificado como cabecilla del Tren de Aragua.

La Unidad de Inteligencia Financiera ubicó en territorio mexicano a una de las personas listadas y señaladas por su participación en esta organización criminal.

Por lo que su nombre se incorporó a la lista de personas bloqueadas y se realizó una denuncia en la Fiscalía General de la República para investigar empresas fantasma.

El Tren de Aragua es investigado por:

Contrabando

Tráfico de personas

Extorsión

Tráfico de drogas

Jimena Araya Navarro, DJ y modelo venezolana involucrada con el Tren de Aragua (Instagram/@arayajimena y)

Rosita DJ es señalada de lavar dinero y apoyar al Tren de Aragua

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Secretaría de Hacienda trabajan en conjunto para ubicar las actividades delictivas de Rosita DJ.

Rosita DJ será incorporada al listado de Personas Bloqueadas y será presentada ante la FGR para resolver su situación jurídica.

Jimena Araya Navarro habría ayudado al líder del Tren de Aragua, conocido como Niño Guerrero, a escapar de prisión de Tocorón en Venezuela en 2012.

Además, Rosita DJ destinaría grandes cantidades de dinero a esta organización, producto de sus presentaciones y eventos.