El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó un mensaje a su homologo Donald Trump este 23 de octubre de 2025, para decirle “no a la guerra loca” entre ambas naciones.

.Yes peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!”,

Frente a lo que consideró como “una amenaza de invasión militar” por las múltiples operaciones en el Caribe, el presidente Nicolás Maduro señaló que “Venezuela quiere paz”.

Hasta ahora, las operaciones de destructores, submarinos y barcos de Estados Unidos que fueron desplegados desde agosto de 2025, han dejado al menos 37 presuntos narcos asesinados en embarcaciones de Venezuela.

En asamblea con sindicatos afines al chavismo, el presidente Nicolás Maduro dijo a trabajadores de Estados Unidos que ambos países deberían permanecer en paz.

Nicolás Maduro bromeó con sus dichos en inglés y señaló que esto “se llama lenguaje tarzaneado”; Si se traduce en español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos“.

En opinión de Nicolás Maduro, las operaciones que el gobierno de Donald Trump ha desplegado son operaciones de amenaza y asedio con el único fin de apropiarse del petróleo.

En cuanto a posibles incursiones militares, Nicolás Maduro agradeció a Rusia y China, pues gracias a estos países “Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz”.