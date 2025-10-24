En medio de las operaciones navales en el Caribe, se informó que un buque de guerra de Estados Unidos visitará Trinidad y Tobago para realizar maniobras cerca de Venezuela.

El USS Gravely (DDG-107), buque destructor de Estados Unidos, visitará Trinidad y Tobago desde 26 al 30 de octubre, informó el ministerio de Relaciones Exteriores de Trinidad.

Previamente, el presidente Nicolás Maduro había hecho un llamado al presidente Donald Trump para evitar una guerra entre ambos países, a la cual calificó de “locura”.

En el comunicado difundido este jueves 23 de octubre de 2025, se detalla que el buque de guerra de Estados Unidos atracará en Puerto España.

Paralelamente, se informa que la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de Estados Unidos llevará a cabo entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago.

Según añadió el Ministerio de Exteriores de Trinidad y Tobago, la presencia de las fuerzas militares estadounidenses en su país son muestra “el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional y la cooperación en el Caribe”.

Asimismo, explicó que el entrenamiento conjunto con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) buscará mejorar la preparación táctica, la interoperabilidad y la colaboración a largo plazo entre ambas naciones.

Hasta ahora, las operaciones de destructores, submarinos y barcos de Estados Unidos, desplegados desde agosto de 2025, han dejado al menos 37 presuntos narcos asesinados en embarcaciones de Venezuela.