Jimena Araya Navarro, conocida como DJ Rosita, formaría parte del Tren de Aragua y tendría una relación sentimental con su cabecilla.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala a DJ Rosita como integrante del Tren Aragua y la Secretaría de Hacienda la investiga por su presencia en México.

Jimena Araya Navarro es una DJ, modelo y actriz originaria de Maracay, Venezuela.

La modelo se volvió popular tras interpretar un personaje llamado ‘Rosita’ y su participación en programas como Cheverismo y A que te ríes.

Jimena Araya Navarro, DJ y modelo venezolana involucrada con el Tren de Aragua (Instagram/@arayajimena y)

¿Qué edad tiene DJ Rosita?

Jimena Araya Navarro o DJ Rosita nació el 5 de septiembre de 1983; actualmente tiene 42 años de edad.

¿Quién es el esposo de DJ Rosita?

DJ Rosita estuvo casada con Luidig Ochoa, un actor, animador y exconvicto asesinado en 2014.

Jimena Araya Navarro es relacionada sentimentalmente con Héctor Guerrero, conocido como Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua.

¿Qué signo zodiacal es DJ Rosita?

DJ Rosita es Virgo y las personas bajo este signo zodiacal son organizados y detallistas.

¿Cuántos hijos tiene DJ Rosita?

DJ Rosita tiene un hijo llamado Uziel de dos años de edad.

¿Qué estudió DJ Rosita?

No se tiene información del grado académico de DJ Rosita.

¿En qué ha trabajado DJ Rosita?

Jimena Araya Navarro inició su carrera como modelo en Radio Caracas Televisión (RCTV).

Posteriormente viajó a Miami donde debutó como actriz en la telenovela ‘El cuerpo del deseo’.

Tras regresar a Venezuela participó en dos telenovelas más, pero ganó notoriedad tras trabajar en programas cómicos como:

Cheverísimo

A qué te ríes

Fábrica de comedias

Jimena Araya Navarro se volvió popular por interpretar su canción ‘Rosita’ y formó parte de’Divas de Venezuela’.

DJ Rosita tendría vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua

El Departamento del Tesoro compartió una lista de 11 personas relacionadas con el Tren de Aragua, considerado como una organización Terrorista extranjera por Estados Unidos.

La Secretaría de Hacienda mencionó que en colaboración con el Departamento del Tesoro, se determinó que DJ Rosita tenía activada financiera en México.

DJ Rosita estaría vinculada con el Tren de Aragua y habría lavado dinero, así como entregado parte de sus ganancias de presentaciones.

Jimena Araya Navarro se agregará a la lista de personas bloqueadas por Estados Unidos y se inició una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República.

Además, DJ Rosita estaría relacionada con empresas fantasmas que operan en México.