La periodista y presentadora de NBC, Savannah Guthrie, regresó el lunes 6 de abril de 2026 a su noticiario Today, tras más de dos meses de ausencia por la desaparición de su madre, Nancy Guthrie, en Tucson, Arizona.

Aunque frente a cámaras se mostró sonriente y serena, al salir del estudio no pudo contener las lágrimas al recibir el apoyo de seguidores y colegas.

A 66 días de la desaparición de Nancy Guthrie, las autoridades y el FBI mantienen activa la investigación sin avances significativos.

Savannah Guthrie regresa a NBC (NBC)

Savannah Guthrie regresó a su programa en NBC entre lágrimas por su madre desaparecida

Al cumplirse 66 días exactos de la desaparición de su madre, y cerca de 2 meses de que comenzó a ausentarse de su labor, la periodista Savannah Guthrie regresó a su programa en NBC.

Durante la transmisión de Today, el noticiario matutino de la cadena, la presentadora se mantuvo apacible y se le vio con una sonrisa mientras su compañero Craig Melvin le manifestó un constante apoyo.

Sin embargo, cuando Savannah Guthrie llegó a las puertas del estudio en el legendario Rockefeller Plaza, fue recibida por decenas de seguidores y otros compañeros ante quienes no logró contener las lágrimas.

GOOD TO BE BACK: Savannah Guthrie walks out to a cheering crowd at Rockefeller Plaza as she makes her return to the "Today" show as her mother remains missing.



"You guys have been so beautiful," Savannah Guthrie said. pic.twitter.com/5j9mwfJ3p0 — Fox True Crime (@FoxTrueCrime) April 6, 2026

De acuerdo con medios locales, decenas de personas que llevaron consigo pancartas y camisetas con mensajes de apoyo, recibieron a la conductora que mostró su emoción y dejó rodar por su rostro algunas lágrimas.

Ante el apoyo que recibió incluso por medio de decenas de cartas, Savannah Guthrie expresó su agradecimiento en nombre de toda su familia y dijo que han sentido el cariño y las oraciones para su madre.

Nancy Guthrie sigue desaparecida

Nancy Guthrie, madre de la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, fue reportada desaparecida el 30 de enero de 2026 en Tucson, Arizona, tras salir de su residencia sin dejar rastro.

Las autoridades locales y el FBI han realizado operativos de búsqueda con la difusión de imágenes de cámaras de seguridad, además de que piden la colaboración ciudadana sin obtener resultados concluyentes hasta la fecha.

Nancy Guthrie y Savannah Guthrie (Especial)

Savannah Guthrie agradeció públicamente el apoyo recibido, mientras la investigación continúa, con recompensas ofrecidas y participación de voluntarios en la búsqueda de Nancy Guthrie desaparecida.

Al 6 de abril de 2026, se cumplen 66 días desde la desaparición, sin avances significativos reportados, manteniéndose activa la investigación en Arizona y en coordinación con agencias federales.